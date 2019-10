Unde găsiți mai multe variante de excavator de vanzare?

În construcții și amenajări este nevoie mereu de mașini și echipamente cât mai adecvate și cât mai performante pentru îndeplinirea anumitor activități și lucrări. Unul dintre utilajele indispensabile, extrem de utile este excavatorul. Orice șantier are nevoie de un astfel de utilaj, fie că apalează la varianta de închiriat sau consideră mai rentabilă opțiunea pentru un excavator de vanzare .

Pentru a beneficia de o variantă cât mai bună, la un preț cât mai avantajos, este recomandat să apelați la o firmă specializată și cu experiență în vanzarea și întreținerea de astfel de utilaje, așa cum este RET Utilaje SRL. Compania are o experință de mai bine 25 de ani în domeniu, fiind una dintre cele mai vechi firme de pe piața românească de profil.

În oferta importatorului și distribuitorului se găsesc mașini, utilaje și echipamente pentru construcții, acoperind o gamă foarte variată de produse specifice. Practic la acestă firmă găsiți tot ce aveți nevoie în materie, pentru organizarea și funcționarea optimă a unui șantier. Compania oferă servicii complete atât de consiliere în alegerea celor mai potrivite variante, cât și în ceea ce privește mentenența și repararea produselor comercializate.

Apelend la această firmă aveți mereu garanția alegerii făcute, cât și asigurarea unui parteneriat temeinic, pe termen lung.

Care sunt cele mai importante tipuri de excavatoare ce pot fi achiziționate de la acest distribuitor?

Practic, de la acest importator și distribuitor de mașini, utilaje și echipamente pentru costrucții poate fi cumpărat orice tip de excavator aveți nevoie pentru efectuarea lucrărilor specifice dintr-un șantier. Aici sunt disponibile toate variantele principale de produse de mică și mare mecanizare.

Astfel, de aici pot fi achiziționate următoarele tipuri și modele de excavatoare:

excavatoare pe roți, de la Schaeff, Atlas și Hidromek

excavatoare pe șenile de la Atlas și Hidromek

excavatoare pentru calea fereată de la Atlas Germania

excavatoare pentru manipulare marfă de la Atals Germania

mini excavatoare de la Atlas Germania

buldoexcavatoare Mecalec/ Terex Anglia

Așadar, de orice tip de excavator ați avea nevoie pentru organizarea voastră de șantier și pentru derularea cât mai eficientă a lucrărilor, aici găsiți varianta cea mai potrivită.

Ce alte tipuri de echipamente pot fi achiziționate de la această companie?

Oferta acoperă întrega gamă de utilaje și echipamente de mare și mică mecanizare. Printre cele mai importante menționăm:

Utilaje mare mecanizare : manipulatoare telescopice, platforme de lucru la înălțime, excavatoare, buldoexcavatoare, încărcătoare, buldozere, camioane, dumpere, instalații concasare și sortare, stații de betoane și asfalt, cilindri compactori etc..

Utilaje mică mecanizare: unelte electrice, unelte instalatori, utilaje pentru demolare și spargere, utilaje pentru compactare, echipamente pentru vibrare beton, generatoare curent etc..

Daca sunteți în căutarea unui furnizor de echipamente și utilaje aici găsiți partenerul potrivit pentru achiziția și întreținerea produsului dorit. O echipă de profesioniști în vânzari și de mecanici vă va sta la dispoziție atât prin oferirea de informații detaliate pentru a face cea mai bună achiziție, cât și prin furnizarea service-ului de care aveți nevoie.

Puteți achiziționa dintr-o diversitate mare de mașini și utilaje. Consultând oferta disponibilă pe site și solicitând telefonic sau prin mail toate detaliile considerate necesare, puteți avea garanția că luați decizia cea mai bună. Reprezentanții departamentul de vanzari utilaje sunt oameni calificați, cu experiența în vanzarile de profil, urmărind să vină cât mai bine în întâmpinarea nevoilor clienților și să ofere cea mai rentabilă și economică variantă.

In plus comapania oferă și asistență pentru găsirea unor soluții financiare optime la achiziționarea unor astfel de utilaje și echipamente. Tot ce aveți de făcut în acest sens este să consultați un reprezentant de vânzări al companiei, să luați decizia de achiziție și în rest, dacă toate documentele sunt ok, să vă bucurați cât mai rapid de exploatarea echipamentului ales.

Există numeroase utilaje ce pot îndeplini mai multe funcții. Tocmai de aceea, înainte de a cumpăra, este bine să analizați foarte bine nevoile voastre și să solicitați consilierea și sfaturile unui specialist de aici. Chiar dacă costul de achiziție va fi unul mai ridicat, investiția merită tot efortul.

De asemenea pentru a vă bucura cât mai mult timp de achiziția facută este bine să respectați instrucțiunile de exploatare și de întreținere și să vă prezentați mereu la termen pentru efectuarea reviziilor și înlocuirilor necesare. Nerespectarea acestor recomandări, poate conduce la defectarea neașteptată a utilajului, antrenând o serie de alte probleme, printre care întreruperea lucrărilor, decalarea graficului de activități și nerespectarea termenelor convenite cu beneficiarii. Tocmai de aceea acordați întotdeauna atenția cuvenită oricăror detalii legate de întreținerea și folosirea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor achiziționate și respectați mereu normele de protecție în muncă.

Pentru a se ocupa de mentenanța, garanția și postgaranția tuturor acestor utilaje și echipamente, compania dispune și de un service propriu, specializat, la care toți cumpărătorii și beneficiarii pot apela cu încredere. De aici pot fi cumpărate și toate piesele de schimb necesare pentru funcționarea la parametrii optimi a tuturor produselor comercializate.

Serviciile sunt disponibile atât pentru companii mari, cât și pentru companii mai mici. Pentru a afla mai multe detalii despre produse și pentru a consulta întreaga ofertă disponibilă, accesați site-ul Retutilaje.ro.