Previziunile anului 2023 în funcţie de cifra destinului, cu Mihai Voropchievici: "Un an anevoios pentru cei care pierd lumina şi credinţa"

Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, previziunile anului 2023 în funcţie de cifra de destin.

Sursa foto: antena3.ro

"Cel mai bine o vor duce cei cu cifra de destin 1, 3, 5, 7 şi 9. Sunt mai mulţi la număr, pentru că ei sunt partea masculină.

Numerele masculine sunt crucea întreagă, iar numerele feminine, adică cele pare, sunt cealaltă jumătate de cruce. De aceea vine uniunea între soţ şi soţie.", a spus numerologul Mihai Voropchievici, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse.

Previziunile anului 2023, cu Mihai Voropchievici pentru cifra destinului 1

Anul 2023 este un an excelent pentru cei cu cifra de destin 1. Cifra 1 este Dumnezeu Tatăl, iar această cifră prosperă. Poate face o schimbare la locul de muncă. Poate să obţină o majorare de salariu sau poate să găsească şi sufletul pereche în acest an. 1 nu este naiv şi că poate se obţin fără muncă. Este un pic de muncă în acest an 7. Munca trebuie făcută cu credinţă în Dumnezeu.

Previziunile anului 2023, cu Mihai Voropchievici pentru cifra destinului 2

Cifra de destin 2 se gândeşte de multe ori la lucruri care ies din regula bunului simţ. Au şi o pregătire în acest sens. Se bagă îmediat în sufletul omului. Este anul în care naivitatea se plăteşte. Să nu încerce să facă un cuplu aiurea. Să nu cadă pradă tentaţiilor, pentru că îşi vor face mai rău.

Previziunile anului 2023, cu Mihai Voropchievici pentru cifra destinului 3

Cifra de destin 3 este mai neliniştită aşa. Într-un an 7, aşa cum este 2023, vor ieşi la iveală toate aventurile extraconjugale. Anul 7 este an karmic, iar toate minciunile ies la iveală. Are dorinţa să călătorească. Banii nu vor lipsi în acest an 7.

Previziunile anului 2023, cu Mihai Voropchievici pentru cifra destinului 4

Mare atenţie pe neglijenţa de a-şi administra un tratament. Să nu facă un cuplu doar de dragul de a face asta. Să nu fie uşuratici, pentru că vor avea de suferit.

Previziunile anului 2023, cu Mihai Voropchievici pentru cifra destinului 5

Cifra de destin 5 vrea să călătorească mai mult şi în afara ţării. Toate călătoriile vor fi benefice. Este important ca în acest an karmic să facă lucruri bună şi să fie empatici.

Previziunile anului 2023, cu Mihai Voropchievici pentru cifra destinului 6

Intuiţia va funcţiona la nişte cote fantastice. Se uită la o persoană şi ştiu deja ce îşi doreşte. Vor pierde timp şi bună dispoziţie dacă vor avea aventuri de dragul de a le avea.

Previziunile anului 2023, cu Mihai Voropchievici pentru cifra destinului 7

Se simt bine în pielea lor şi cu ceea ce li se oferă. Trebuie să fie deschişi la toate oportunităţile pe care le primeşte. 7 este o cifră mistică. Vor analiza totul şi apoi vor lua o decizie.

Previziunile anului 2023, cu Mihai Voropchievici pentru cifra destinului 8

Este an bun de câştiguri neprevăzute pentru cei cu 8. 8 este cifra banului. Este foarte credincios şi se va ruga la Dumnezeu pentru a primi nişte bani. Dumnezeu le dă cât au nevoie. Nu mai mult. Au noroc şi de dragoste şi sănătate.

Previziunile anului 2023, cu Mihai Voropchievici pentru cifra destinului 9

Întotdeauna au multe întârzieri. Sunt căutători de dragoste. Sunt cei mai iubăreţi şi ofertanţi de dragoste. Caută foarte mult. Vor încerca marea cu degetul. Anul 2023 nu este an de divorţ. Anul vine cu mici minciunele.