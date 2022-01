Previziuni complete pentru anul 2022: "Va fi un an al dezastrelor naturale"

"Este un an 20-22. După cum puteți vedea avem deja trei de "2", ceea ce rezultă un "6". După anul "5" tumultos, când totul era pe factorul de neașteptat, mai este nevoie și de dragoste și armonie. Anul universal "6" este menit să ne aducă tuturor dragoste și armonie.

În primă fază, anul universal "6" are 87% liniște, pace, aromonie și tot ce înseamnă dragoste, dar pe lângă lucrurile pozitive ar cam trebui să ne așteptăm și la alte lucruri cu încărcătură negativă.

Nu este un an întâmplător pașnic. Exisă realinieri din punct de vedere politic. Pot exista chiar lovituri de stat, revoluţii, nici războaiele nu sunt excluse. Aici, ne referim pe tot globul. Totul se va face la nivel mare, deci nu discret.

Ies secretele la iveală. Cheltuielile inutile sunt la tot pasul și ne vor urmări. Este un an în care portofelul trebuie sigilat. Tentațiile sunt foarte mari. Fiind un an de dragoste și frumusețe, va fi mai greu.

O să avem bani din două surse. Din salariu și o oportunitate de a găsi alte surse adiacente. Avem și două alegeri. O iau sau nu o iau.

Profesiile care sunt avanjate în acest an universal "6" sunt: tot ce însemnă cadru militar, chirurgii, piloții, HoReCa, IT, serviciile de croitorie, dar și toate profesiile care cer asumarea de responsabilitate. Este un an propice pentru aceste meserii.

Avantajul anului este acela de a avea șansa de a alege. Avem șansa de a alege. Nu mai sunt constrângerile de anul trecut", a spus maestrul Mihai Voropchievici, sâmbătă, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.

Lidia Fecioru: "Suntem într-un echilibru energetic"

"Din punct de vedere energetic stăm chiar foarte bine. Suntem într-un echilibru energetic. Ține de noi ce energii transmitem celor din jur. Ca receptor trebuie să fim conștienți de ceea ce transmite.

De aceea, energia pozitivă va fi responsabilitatea noastră, a fiecăruia dintre noi. Oamenii să lase supărările deoparte și să nu-și reverse problemele pe nimeni. Au fost foarte multe lecții de învățat în această perioadă a anului "5", a adăugat și bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.

Ce aduce anul tigrului de apă

"Este un an rebel. Include doi tigrii. De aceea, s-a creat o amuletă care se numește îmblânzirea tigrilor. Toată lumea are nevoie de ea, tocmai pentru a nu ne răzvrăti prea tare. Până la urmă a crea o revoluție nu este ceva rău, însă depinde ce implică.

Centrul chartului lumii vorbește despre tot anul ca fiind ocupat de o stea a dezastrelor și distrugerilor, steaua cinci.

Această stea cinci ocupă tot anul 2022 până undeva în februarie 2023 și va influența întreaga lume. Va fi un an al dezastrelor naturale, dar pot fi create și de mâna omului. Ceea ce am avut în anul anterior a fost floare la ureche. Pot fi și cutremure foarte mari în lume, pot fi probleme cu apa, chiar și tsunami.

De asemenea, putem auzi de erupții de vulcani, dar și de formarea sau dispariția unor insule. Deci, iată, mult tumult pe planetă!

Vor fi focare pe planetă. În momentul în care va fi secetă pe unele zone, in altele vor fi inundații. Din păcate, este un an foarte dezechilibrat. O diminuare va fi într-o luna de dragon, undeva în aprilie. Va marca o altfel de trecere și lumea se va preocupa de probleme economice care le va ocupa tot timpul. Pandemia va devein o rutină, cumva va trece în plan secund. Lucrurile se vor mai așeza.

Până nu ne trezim că fiecare acțiune pe care o facem, îi afectează și pe ceilalți, nu va fi bine. Noi credem că doar noi și familia noastră contează. Toți contăm. Toți suntem pe planeta asta, indiferent de rasă. Toate acțiunile noastre lasă urme. Din păcate, lumea nu este conștientă de asta. Până nu ne trezim, tot vor fi aceste probleme.

Previziuni pentru România, în anul Tigrului de Apă. Anca Dimancea: "Țara noastră va fi destul de afectată"

Noi, pe glob, suntem în zona Șarpelui. Șarpele este foarte greu de înțeles. De ce? Pentru că atunci când scoate limba, el măsoară temperatura și mulți cred că este gata să muște.

Șarpele creează o triplă penalizare în anul Tigrului de apă. Țara noastră va fi destul de afectată din punct de vedere economic, social, dar și politic.

Anul Tigrului creează în luna august și noiembrie o penalizare pentru țara noastră. Penalizarea nu ține tot anul, dar sunt anumite zile. Luna noiembrie va fi iarăși o lună destul de importantă pentru țara noastră", a mai spus și Anca Dimancea, specialist în astrologie chineză.

