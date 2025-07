Reacția lui George Simion după ce nu a reușit să strângă la moțiunea de cenzură toate voturile Opoziției: „Mai depunem una”

Preşedintele AUR, deputatul George Simion, a declarat, luni, după ce moţiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului Bolojan a fost respinsă, că actuala guvernare "nu-şi face datoria" şi "umileşte românii". Simion nu a reușit nici măcar să obțină toate voturile Opoziției, așa că liderul AUR anunță că va mai depune alte moțiuni.

"O coaliţie de patru partide care au dus România în starea în care este. (...) Din păcate, avem o guvernare care nu-şi face datoria, umileşte românii. (...) Am învăţat, din păcate, că ei cer să strângă românii cureaua, când au angajat şi mai multe pile şi mai multe secretare şi mai multe amante şi mai muţi nepoţi în funcţii publice. (...) Au cinci vicepremieri. Au în continuare pensii speciale şi în discursurile lor au arătat cu degetul spre Opoziţie. Opoziţia e problema în România sau cei care conduc din 2019? Eu cred că am fost destul de expliciţi în textul moţiunii şi am început din 2019 încoace, de când Florin Cîţu era ministru Finanţelor. O să vă ia din salarii. Este Simion de vină?", a afirmat liderul AUR, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă AUR va mai depune moţiune de cenzură şi pe al doilea pachet de măsuri fiscale, Simion a răspuns afirmativ.

"O să depunem toate moţiunile de cenzură la care avem dreptul conform legii, o să contestăm la Curtea Constituţională, pentru că asta vor alegătorii noştri de la noi. I-am întrebat şi asta vom face mai departe", a transmis George Simion.

Din cei 398 de parlamentari prezenți în sală, doar 138 au votat: 134 pentru și 4 împotriva.

În total, AUR, SOS și POT au 153 de parlamentari. Asta înseamnă că George Simion nu a reușit să obțină nici măcat toate voturile din Opoziție.