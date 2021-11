Previziuni numerologice pentru anul 2022, cu Mihai Voropchievici: "Nu sunt şanse să scăpăm de pandemie"

"Nu sunt şanse să scăpăm imediat de pandemie, la cum se acţionează în momentul de faţă. Este o pandemie creată artificial.

Anul acesta ne-am aflat într-un an 5. După 5 vine 6, iar cifrele pare sunt foarte păcătoase pentru sănătate. Fluctuaţiile vor fi în continuare, cu nişte vârfuri pe 02.02.2022, 20.02.2022 şi 22.02.2022.

Anul acesta a fost an 5. 5 fiind neprevăzutul, 5 cu 6 nu se înţelege, pentru că 6 este mai mare ca el. Neprevăzutul îl pregăteşte cineva sub diferite forme: neglijenţa şi lipsa de conştiinţă. Noi trăim să prevenim. Prevenţia este primul factor la care noi nu avem acces", a spus numerologul Mihai Voropchievici în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.

2022, un an cu avertismente în sfera sănătăţii

"Numerologic este o înşiruire de mulţi de doi, cifre nefaste, cifre dure. Duritatea lui doi amplifică nişte lucruri.

Nu sunt şanse de a scăpa imediat. Tendinţa este doar un pic descrescătoare.

Factorul disctructiv este frica. Nu frica de moarte, frica de îmbolnăvire. Cu cât îţi este mai frică de îmbolnăvire şi o alimentezi în permanenţă, nagativismul pe care ţi-l inoculează, distruge", a mai spus numerologul.

Voropchievici: "Anul 2022, puţin mai bun decât 2021"

"Dacă gândeşti numai la rău, îl atragi în viaţa ta.

Prin comunicare îl distrugi pe om. Comunicarea înseamnă orientare, aceasta trebuie sa fie corectă, plauzibilă şi bine documentată. Răspunsurile logice şi adevărate nu sunt acceptate", a mai precizat maestrul Voropchievici.

Voropchievici: luna februarie, riscuri mari pentru sănătate

"În anul 2022 nu scăpăm imediat de pandemie, iar luna februarie va fi o lună mai grea.

Lumea spune ca până la sfărşitul anului 2022, se va pune punct acestei pandemii. Dar pe ce se bazează lumea?

Sunt foarte mulţi comentatori care nu au un temei. Ar putea fi luna a 11-a, pentru că are doi de unu în ea şi este tot un doi, deci 11.11, 22.22, patru forţe inegalabile. Aici se intră într-un vortex.

Acest vortex, prin gândirea noastră pozitivă şi prin dorinţa noastră de a scăpa de un rău, distruge orice forţa gândului. Noi nu am învăţat încă să construim pozitiv, să gândim pozitiv.

Pe plan universal, anul 6, prin excelenţă, este anul familiei, anul interesului pentru cel de lângă tine. Preocuparea tuturor în toată lumea va fi să-şi protejeze membrii familiei, să-şi protejeze familia. Automat familia fiind această ţară. Guvernanţii ar trebui să fie mama şi tata, care protejeză familia. De ei depinde cum va fi anul 6.

Dacă sunt delăsători, sunt dezbinaţi, nu cad la un consens. Nu există o uniune, nişte păreri plauzibile şi nişte decizii.

Este un an al deciziilor, pentru că un an 6 este anul rupturilor, este şi an de căsnicie, şi de uniune, dar poate apărea şi altă persoană în viaţa lor.

Mai sunt şi factori externi care intervin într-un an 6. Acesta este anul când noi trebuie să ne redresăm, anul viitor se vor oferi mai multe locuri de muncă, foarte multe oportunităţi.

Indecizia nu mai poate avea loc într-un an 6, iar 6 automat va avea colaborări şi cu parteneri din exterior. În primul rând, multe ajutoare care vor veni.

Un an 6 este un an de linişte, există factori destabilizatori.

Undeva în subconştientul nostru, prin toate încercările pe care le-am suportat, ne trezim puţin. Începem să fim mai analişti cu noi, ştim ce vrem, luăm decizii şi pe plan personal.

Universul lucrează la un nivel total. Acesta ne oferă posibilitatea să ne înţelegem mai bine, să învăţăm să apreciem pe cel care ne-a fost alături şi pe cel care ne-a fost ostil.

Conştiinţa de sine creşte, dar creşte în acelaşi timp şi încrederea în propriile forţe, pentru că nu poţi sta în genunchi prea mult. Trebuie să te ridici în picioare şi să înveţi să mergi.

Într-un an 6, automat există cineva care te ajută. Fiind conştient, începi să faci o selecţie, pe cine accepţi şi pe cine nu accepţi. Astfel, începe trierea"

O să ne fie mai bine anul viitor decât în acest an

"Puţin mai bine şi dacă românul este puţin mai bine decât cum a fost în anul trecut, este extraordinar de uşor de mulţumit.

Trebuie să fim atenţi în primul rând la propria persoană, asigurarea stării de sănătate şi, în final, la parteneriat", a menţionat Mihai Voropchievici pentru Antena 3, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse.

