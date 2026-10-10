SUA şi Ucraina au suspendat negocierile din Florida. "Nu va exista o a doua zi pentru discuţii"

Emisarii speciali ai președintelui SUA, Donald Trump, Jared Kushner (s) și Steve Witkoff (d). Foto: Getty Images

Negocierile din Florida, SUA, dintre delegația ucraineană și trimisii prezidențiali speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru identificarea unei soluționări pașnice a războiului declanşat de Rusia, au fost suspendate, a relatat corespondentul Radio Liberty, Alex Raufoglu, notează Moscow Times.

"Nu va exista o a doua zi de negocieri”, a declarat sursa anonimă . Anterior, s-a relatat că întâlnirile erau programate pentru 9 și 10 octombrie. Discuțiile au fost oprite după ce președintele Donald Trump a anunțat un acord cu Kremlinul pentru furnizarea de motorină rusească piețelor americane și globale. Acest acord , potrivit surselor Axios, a venit după refuzul Kievului de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești.

De asemenea, sâmbătă noaptea, forțele ruse, în ciuda negocierilor americano-ucrainene, au lansat atacuri asupra orașelor ucrainene. Cel puțin 12 persoane au fost ucise și 14 rănite în atacurile din Zaporojie, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

"Rusia ne-a mulțumit pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină”, a scris el , promițând să riposteze.

Potrivit Axios, Witkoff și Kushner s-au concentrat pe finalizarea garanțiilor de securitate pentru Kiev din partea SUA, Europa și NATO, ca parte a unui potențial acord de pace, în timpul discuțiilor lor de vineri . Au fost anunțate și noi propuneri pentru o soluționare teritorială. Cu toate acestea, sursele nu au oferit detalii.

Însuși Witkoff a numit discuțiile de la Miami „constructive” și a declarat că acestea au abordat posibile modalități de dezescaladare și de încheiere a războiului înainte de iarnă, precum și modalități de a realiza o pace pe termen lung.

Mai exact, au atins asigurarea „rezilienței energetice” și a exporturilor de cereale, care fuseseră paralizate de atacurile asupra navelor și porturilor din Marea Neagră. „Schimbul de opinii a fost productiv și a ajutat la identificarea domeniilor pentru analize suplimentare în anticiparea viitoarelor contacte americano-ruse”, a scris Witkoff în X.

Emisarii lui Trump ar putea merge la Moscova şi Kiev

Potrivit unei surse Axios, emisarii lui Trump ar putea vizita Moscova și Kievul săptămâna viitoare pentru a discuta propuneri de pace. „Putin îi dă Ucrainei lovituri grele, dar credem că este deschis să discute despre încheierea războiului. Vrem să dezvoltăm o nouă propunere care să fie suficient de acceptabilă pentru a-l face să se oprească”, a declarat oficialul american.

Americanii au prezentat, de asemenea, un pachet de ajutor pentru Kiev, inclusiv finanțare pentru reconstrucția postbelică a țării și reconstruirea armatei ucrainene, precum și depășirea deficitului bugetar. Au fost discutate planul de aderare a Ucrainei la UE și opțiunile pentru relațiile cu NATO după război.