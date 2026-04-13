Von der Leyen profită de înfrângerea lui Orban pentru a forța eliminarea dreptului de veto în deciziile UE de politică externă

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că înfrângerea suferită de Viktor Orban la alegerile parlamentare de duminică din Ungaria le oferă acum guvernelor UE „elanul” necesar pentru a schimba regulile privind modul în care se iau deciziile la nivelul Uniunii, informează Politico.

La doar o zi după ce Viktor Orban a pierdut alegerile, Ursula von der Leyen a cerut ca deciziile UE de politică externă să fie luate mai degrabă prin votul majorității membrilor Uniunii, pentru a nu mai permite unei singure țări să-și impună dreptul de veto.

Astfel de subiecte de politică externă ar fi cele legate de sancțiunile impuse Rusiei sau aprobarea fondurilor pentru Ucraina, a declarat reporterilor Ursula von der Leyen.

Astfel de decizii au fost deseori blocate de Ungaria lui Viktor Orban, care s-a opus prin veto.

„Dacă am decide ca votul în materie de politică externă să fie luat cu o majoritate calificată, ar fi o măsură importantă prin care am evita blocaje sistemice, așa cum am văzut în trecut”, a spus von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a solicitat astfel țărilor UE să accepte o astfel de schimbare, acum, „cât încă mai avem elanul necesar”.

O astfel de schimbare e totuși văzută drept controversată, deoarece unele state ar vedea măsura drept o pierdere a suveranității pe probleme de politică externă.

Pe de alată parte, Ucraina este în pragul colapsului financiar, după ce Ungaria lui Orban a blocat un pachet UE de ajutor financiar în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțele de care dispune în prezent Kievul pot menține Ucraina „pe linia de plutire” până la sfârșitul acestei primăveri.

Ungaria a blocat în februarie împrumutul UE de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, care avea ca scop să stabilizeze finanțele țării devastate de război. Împrumutul fusese inițial aprobat de țările UE în decembrie 2025 și era destinat acoperirii a două treimi din nevoile financiare și militare ale Ucrainei.