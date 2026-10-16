Acord crucial între Franța și Germania, pentru relansarea industriei auto europene. Normele privind emisiile de carbon au fost relaxate

2 minute de citit Publicat la 14:06 16 Oct 2026 Modificat la 14:08 16 Oct 2026

Franța și Germania își mai propun ca viitoarele mașini electrice europene să fiie dezvoltate și fabricate în Europa. În imagine: linie de asamblare de mașini electrice, într-o fabrică auto din Germania. Foto: Getty Images

Franța și Germania au anunțat vineri încheierea unui acord pentru protejarea industriei auto europene, sector aflat în prezent în dificultate. Parisul și Berlinul au convenit asupra subiectelor controversate legate de emisiile auto din UE și așa-numitele componente „made in Europe”, informează France 24.

„Împreună cu Germania, am ajuns la un acord pentru a asigura viitorul sectorului auto european”, a precizat președintele francez Emmanuel Macron, într-un mesaj publicat pe X.

Avec l’Allemagne, nous avons trouvé un accord pour assurer l’avenir du secteur automobile européen. Nous portons une ambition claire : réussir la transformation de notre industrie automobile, tout en maintenant notre ambition climatique et notre production en Europe. Notre cap ne change pas : réduire fortement les émissions de CO₂ et produire en France et en Europe les futures voitures électriques. C'est cela la préférence européenne. Nous souhaitons que cette dynamique franco-allemande puisse aboutir à un accord rapidement avec nos partenaires, pour nos emplois et notre industrie. L’Europe doit être un continent qui innove, qui investit et qui produit tout en protégeant le climat et en préservant nos emplois, c’est le sens de notre engagement. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 16, 2026

„Avem o ambiție clară: să reușim în transformarea industriei noastre auto, menținând în același timp ambițiile în domeniul climatic și producția în Europa”, a spus Macron, care a explicat că Franța și Germania își propun să reducă „semnificativ emisiile de carbon, iar viitoarele mașini electrice europene vor fi dezvoltate și fabricate în Europa.

Mașinile fabricate în UK vor fi și ele considerate „made in Europe”

France 24 arată că Franța și Germania susțin reguli mai relaxate ale UE privind emisiile pentru constructorii auto.

Planul franco-german stabilește un traseu european de decarbonizare cu flexibilitate legislativă și stimulente pentru investiții, cercetare, producție și lanțuri de aprovizionare rezistente, se arată în comunicat.

Surse diplomatice au confirmat pentru AFP joi că Parisul și Berlinul au susținut o reducere suplimentară a normelor UE privind emisiile pentru mașini, ca parte a acordului negociat de mult timp.

Cele două forțe economice ale Europei au fost de acord, de asemenea, să includă Marea Britanie în definiția vehiculelor considerate „fabricate în Europa”, conform măsurilor UE menite să susțină industriile din blocul comunitar.

Comisia Europeană propusese ca interdicția blocului privind vânzările de vehicule noi pe benzină și diesel în 2035 să fie eliminată, în favoarea unei cerințe ca producătorii să reducă emisiile de la vehiculele noi cu 90%. Restul de 10% ar fi trebuit compensat prin diverse credite obținute, printre altele, folosind oțel cu conținut redus de carbon.

Acordul franco-german elimină această cerință, precizând că emisiile rămase nu trebuie compensate de producători și deschide, totodată, posibilitatea ca mașinile care funcționează cu combustibili regenerabili să fie considerate „fără emisii”.