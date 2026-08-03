Un celebru festival de muzică psihedelică din Ungaria s-a oprit după ce doi oameni au murit

1 minut de citit Publicat la 11:22 03 Aug 2026 Modificat la 11:22 03 Aug 2026

Un festival de muzică psihedelică din Ungaria şi-a sistat programul după decesul a două persoane. Sursa colaj foto: Facebook/Ozora Festival official

Organizatorii festivalului psihedelic Ozora, unul dintre dintre cele mai mari evenimente de muzică trance din Europa, desfăşurat în Ungaria, au decis duminică să sisteze concertele începând cu miezul nopţii în urma a două decese survenite în timpul festivalului, informează AFP, conform Agerpres. În fiecare an, Festivalul Ozora atrage mii de oameni din toate colţurile lumii.

Sâmbătă, un american de 45 de ani a escaladat una din structurile decorative care înconjurau scena principală şi a murit după ce s-a prăbuşit de la înălţime, a precizat poliţia pentru site-ul de informaţii regionale FEOL.

Autorităţile şi organizatorii cred că, probabil, bărbatul s-a aruncat în gol intenţionat.

Mai devreme în timpul zilei, o femeie maghiară de 39 de ani şi-a pierdut cunoştinţa, ''probabil din cauza căldurii intense'', iar tentativele de a o resuscita au eşuat, potrivit FEOL.

''În urma acestor evenimente tragice, toate programele muzicale se vor încheia la miezul nopţii în această seară'', au precizat organizatorii într-un comunicat transmis pe Facebook.

Festivalul Ozora, care a debutat pe 24 iulie în localitatea Dádpuszta, în centrul Ungariei, urma să se încheie luni, 3 august.

Jurnaliştii de la Daily News Hungary au scris că Festivalul Ozora, unul dintre cele mai cunoscute evenimente de muzică și artă psihedelică din Europa, atrage în fiecare an mii de vizitatori din întreaga lume.

Ungaria este plasată începând de joi sub nivelul maxim de alertă pentru caniculă, iar temperaturile au ajuns până la 40 de grade Celsius în cursul weekendului.