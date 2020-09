Firea: Dacă aș fi câștigat încă un mandat, mi-ar fi fost aproape imposibil să-l exercit

"E ultima mea intervenție în calitate de Primar General. Am predat totul ca să las lucrurile în ordine. Nu am ce să-mi reproșez, decât poate că am vrut să fac prea multe dintr-odată. Cu toată suferința de moment, e mai bine că se întâmplă așa. Dacă aș fi primit al doilea mandat de la bucureșteni, nu aș fi avut susținere în CGMB, întrucât partidele de dreapta dețin majoritatea mandatelor iar proiectele ar fi fost imposibil de realizat" a estimat ea, într-o declarație transmisă live, pe Facebook.

"Las în urmă proiecte de un miliard de euro, bani europeni, care trebuie doar atrași", a spus Firea.

Firea a explicat și motivele pentru care, în opinia sa, a pierdut Primăria Generală:

"Dreapta s-a unit, au susținut un singur candidat. Centrul-stânga nu s-a coagulat, am fost dezbinați ... Oameni care ar fi putut să pună umărul au făcut tot ce a ținut de ei să mă lovească, cot la cot cu adversarii mei. Dacă de la inamici accepți mai ușor critici, când cei din familia ta politică te lovesc pe la spate e mai dureros."

Ea nu a dat detalii precise legat de ce va face în continuare:

"Pe mine Dumnezeu m-a înzestrat cu puterea de a trece peste momentele grele. Voi fi vocea oamenilor. Nu știu ce decizie voi lua și încolo mă voi îndrepta. Întreaga mea energie va fi ca dumneavosstră să vă fie puțin mai bine. Am venit în politică doar pentru a munci și cred că acest lucru îl recunosc și adversarii mei". a concluzionat Gabriela Firea