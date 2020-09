Marian Oprișan, după înfrângerea din Vrancea: Am sufletul împăcat, lupta continuă!

Într-o postare pe Facebook, Oprișan le-a mulțumit atât votanților săi, cât și celor care au avut altă opțiune electorală.

"Am sufletul împăcat, pentru că mi-am dedicat întreaga viață și carieră județului Vrancea, care este casa noastră. Am luptat și am muncit cu toată forța și determinarea pentru un trai mai bun pentru vrânceni și sunt mândru de tot ce am reușit să construiesc în Vrancea în ultimii ani (...)

Sunt convins că timpul va arăta justa valoare a oamenilor și a realizărilor fiecăruia. Pentru mine, lupta continuă! Voi rămâne același OM, care va fi alături de vrânceni, le va reprezenta interesele și îi va ajuta, cu toată puterea. Așa să ne ajute Dumnezeu!", a scris el.

Oprișan și-a exprimat speranța că proiectele de dezvoltare pe care le-a început în Vrancea vor fi continuate de noua conducere a județului.