Reacția lui Nicolae Robu după ce a aflat că a pierdut alegerile pentru Primăria Timișoara

„Comparând numărul de voturi, diferența este surprinzător de mare, nu o pot spune în procente. Am considerat că va fi un scor strâns și am fost optimis până în ultimul moment dar diferența este mare ceea ce înseamnă că așteptările timișorenilor sunt altele (…) Nu am nicio suferință. Înseamnă că nu mă pliez pe ceea ce vor timișorenii pentru următorii patru ani. Asta e viața, fără regrete!”, a spus Nicolae Robu, potrivit tion.ro.

O numărătoarea paralelă realizată de observatorii Alianței USR – PLUS indica faptul că Dominic Fritz a obținut peste 50 la sută din voturi în 15 din cele 16 secții din Timișoara unde numărătoarea s-a încheiat, dintr-un total de 207 secții votare.