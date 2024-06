Gabriela Firea promite realizarea drumului expres de la Podul Ciurel la Centura București, dacă va câștiga un nou mandat la Primăria Capitalei

?‍?Este inexplicabil de ce proiectul Ciurel - Centura București a stagnat timp de 4 ani! ? Actualul primar general a spus de mai multe ori că nu vrea să continue drumul, sfidând locuitorii din Sectorul 6. ☝️Prima etapă, Podul Ciurel, am finalizat-o în 4 ani. În 2016 am preluat acest obiectiv important pentru fluidizarea traficului la 10%, iar din 2020, bucureștenii circulă pe Podul Ciurel. ✍️Urma a doua etapă, Nod Virtuții - Uverturii. A fost dat ordinul de începere a proiectării și se lucra la elaborarea proiectului tehnic. ❗️Pentru drumul expres de la Ciurel la bulevardul Uverturii, actualul primar general a primit, "la cheie", tot: am refăcut traseul, pentru a afecta cât mai puține imobile, 20, în loc de 200, câte erau în proiectul inițial, am lăsat proiectul gata și echipele în șantier pregătite să înceapă lucrările. ⁉️De ce proiectul Ciurel – Centură stă pe loc de patru ani, de când a fost inaugurat Nodul Virtuții? ?Pentru ca proiectul să fie complet, așa cum a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului București, și să-și atingă obiectivul, acela de decongestionare și fluidizare a traficului, este nevoie de drumul expres până la Șoseaua de Centură. ?După data de 9 iunie, voi relua lucrările la proiectul Ciurel – Centura București. Bucureștenii merită o capitală europeană, iar eu și echipa mea avem în plan să le oferim ceea ce își doresc. #EchipăPentruBucurești! *Partidul Social Democrat - Organizația Mun. București CMF 21240002