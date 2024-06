Nicolae Ciucă: La alegerile europarlamentare, ţinta noastră este 50 plus 1 din numărul de locuri care revin României în PE

PNL îşi dorește ca liberalii să câștige alegerile locale

Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat joi că la alegerile europarlamentare, ţinta alianţei PNL-PSD este de a lua 50 plus unu din numărul de locuri care revin României în PE. În privinţa alegerilor locale, Ciucă a precizat că liberalii îşi doresc să câştige alegerile şi a adăugat că este foarte mulţumit de modul în care partidul a făcut campanie.

Nicolae Ciucă a declarat la DcNews, despre ţinta pe care alianţa PNL-PSD şi-a propus-o la alegerile europarlamentare din 9 iunie, că îşi propun să câştige jumătate pluc unu din mandate.

”Noi am discutat de cum am anunţat lista comună, că ţinta noastră este 50 plus unu din numărul de locuri din Parlamentul European”, a declarat Ciucă, Despre alegerile locale, liderul liberal a afirmat că PNL vrea să câştige aceste alegeri, aşa cum a făcut-o şi în 2020.

”Noi ne aşteptăm, am muncit şi muncim în continuare pentru a obţine un rezultat foarte bun. Nu vă ascund faptul că ne dorim să câştigăm aceste alegeri. PNL a câştigat alegerile locale şi în anul 2020, ca atare toată această efervescenţă a activului de partid, toate aceste elemente de campanie specifică localelor nu au vizat decât maximizarea scorului PNL”, a arătat Nicolae Ciucă.

Despre modul în care au făcut filialele PNL campanie, Ciucă a spus: ”Nu sunt mulţumit, sunt foarte mulţumit de cum s-a derulat campania, de modul în care s-au implicat toţi membrii PNL, de la conducerea partidului, la liderii de filiale la activul de partid şi chestiunea aceasta mă determină să răspund că PNL va avea un scor foarte bun”.

”Haideţi să ne aducem aminte care erau previziunile legate de PNL, după 5 ani de guvernare? PNL, după 1990, este cel care a asigurat prezenţa la guvernare peste 4 ani, am intrat în al cincilea an şi nu este uşor, trebuie să recunoaştem că guvernarea erodează, are anumite obiective care se îndeplinesc, altele care nu se îndeplinesc”, a mai arătat preşedintele PNL.

România trebuie să aleagă 33 de membri în Parlamentului European.