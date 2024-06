Sebastian Burduja: "Am votat pentru toţi bucureştenii care ştiu că acest oraş merită mult mai mult"

Candidatul PNL la Primăria Capitalei i-a îndemnat pe oameni să iasă la vot

După ce a ieșit de la secția de vot, Sebastian Burduja a făcut primele declarații referitoare la alegeri şi i-a îndemnat pe bucureşteni să iasă la vot.

"Am votat pentru schimbare. Am votat pentru toţi bucureştenii care ştiu că acest oraş merită mult mai mult şi îi chem pe toţi la vot. E un drept şi sunt convins că la finalul acestei zile vom avea cu toţii lucruri de sărbătorit şi surprize foarte plăcute pentru aces oraş şi oamenii lui minunaţi.

Am venit cu gânduri de speranţă şi cu gânduri că, într-adevăr, merităm cu toţii mult mai mult. Am încredere în bucureşteni. Am fost în stradă în toată această perioadă, i-am văzut pe foarte mulţi dintre ei şi sunt convins, i-am simţit, că îşi doresc altceva de la acest oraş.

Nu vreau să fac alte aprecieri cu privire la contracandidaţi, dar noi chiar am fost în stradă, noi chiar am fost la foarte multe evenimente şi aşa am simţit acest sentimente de speranţă. Aceasta cred că este victoria acestei zile - speranţa din inimile bucureştenilor.

De mâine, ne apucăm de treabă, bineînţeles. Câştigăm şi luptăm în continuare", a declarat Senastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei.