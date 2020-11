Alina Gorghiu, strigăt disperat pe Instagram: "Mi-au furat pagina! Nu mi se pare întâmplător!"

"Ăsta este adevărul. Mi-au furat pagina de facebook. Sâmbătă dimineață am constatat că cineva rulează un live pe Facebook-ul meu care nu are nicio legătură cu mine, după care nu am mai avut acces la pagină. Acum, echipa de online este în proceduri cu Facebook pentru a recupera pagina. Nu mi se pare întâmplător ca pagina mea de Facebook să fie hacked cu două săptămâni înainte de finalul campaniei, în condițiile în care este o campanie atipică, iar toată comunicarea se face pe Facebook", este mesajul postat pe contul Instagram alinagorghiu.

Ea nu explică de ce a făcut acest anunţ public la două zile după ce a constatat incidentul.

Este însă adevărat că, luni după amiază, pagina sa de Facebook nu putea fi accesată (foto galerie).

Gorghiu candidează pentru un nou mandat de senator în alegerile din 6 decembrie, în aceeaşi circumscripţie în care şi-a câştigat actualul mandat.

Primul loc la Senat în Timiş, în contul realizărilor

Ea ocupă primul loc pe lista electorală a PNL depusă în judeţul Timiş, situaţie pentru care liderul liberalilor din judeţ, Alin Nica, a fost nevoit să dea explicaţii, atât în interiorul organizaţiei, cât şi în presă.

Nica a spus că Gorghiu a fost pusă pe primul loc pe lista pentru că "are realizări şi au susţinut-o primarii".