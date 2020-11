Gabriela Firea: Pe 6 decembrie trebuie să mergem la vot pentru a schimba acest Guvern care şi-a depăşit pragul de incompetenţă

Firea, care candidează la Senat în Bucureşti, a fost întrebată dacă ar opta pentru păstrarea datei de 6 decembrie sau ar alege să amâne scrutinul parlamentar

"Am solicitat în nenumărate rânduri, eu şi colegii mei, amânarea alegerilor locale şi parlamentre pentru anul viitor din motivele relatate în tot acest răstimp şi care, din păcate, s-au confirmat, din păcate pentru români. De cealaltă parte, nici guvernul, nici administraţia prezidenţială nu au făcut niciun gest, nici măcar o încercare de a amâna alegerile. Ni s-a spus de fiecare dată că alegerile sunt importante. Şi pentru noi sunt importante, dar viaţa oamenilor este mult mai importantă decât alegerile locale şi parlamentare.

Ne puteam desfăşura activitatea tot în democraţie, cu prelungirea de mandat a autorităţilor locale şi cu un Parlament funcţional, dacă exista voinţă politică. Câtă vreme nu a existat această voinţă politică, s-au desfăşurat cu dificultate şi alegerile locale, se desfăşoară (...) şi cele parlamentare, nu am înţeles această îndârjire. Suntem în calendar acum, nu se mai poate face acum nimic, dar, dincolo de aceste sondaje, vorbim şi noi cu cetăţenii şi mulţi îşi pun problema în ce situaţie se vor afla pe 6 decembrie. Şi e absolut corect să îşi facă o analiză a stării de sămătate, a lor şi a familiei. Toţi cu care am vorbit spun că, dacă vor fi sănătoşi şi se vor simţi bine, vor participat la vot. Pentru că oamenii şi-au pierdut deja răbdarea, nu mai au încredere că deciziile pot fi corectate între timp şi nu mai au încredere că la nivelul guvernului se va aplica un plan de sănătate publică cu corespondent în UE.

Noi am încercat să avem un model de originalitate mobidă, pentru că nu s-a aplicat niciuna dintre măsurile care au dat rezultate şi efecte pozitive în UE. La noi a fost negată în totalitate eficienţa testării în vederea izolării persoanelor contaminate, pentru a nu avea răspândire comunitară cu o viteză uluitoare. De ce nu s-a acceptat acest lucru - suntem singura ţară europeană care nu a realizat aceste teste (în masă, n.r.)? Nu ştim, probabil vom afla prea târziu şi nu ne va mai fi de folos. De ce la DSP au fost numiţi oameni fără pregătire (...)? E inuman să te gândeşti că la o DSP judeţeană trebuie să numeşti, neapărat, un coleg de partid, pe ideea de fidelitate politică, dar care să nu aibă nici măcar o brumă de competenţă profesională, astfel încât DSP să devină instituţii eficiente pentru cetăţeni. Sunetm la mijlocul lui noiembrie şi nu avem efiecienţă în răspunsurile DSP către cetăţeni (...)

Nu teste, nu profesionalizarea DSP-uri, ci politizarea spitalelor Cine a făcut numiri politice? Fix Ministerul Sănătăţii. Am fost primar general 4 ani de zile şi nu am schimbat niciun mananger de spital (...) Dacă vorbim de aceste argumente, noi am fost ferm pentru amânarea alegerilor pentru 2021 pentrzu a nu avea suprapunere cu pandemia, cu sezonul gripelor sezoniere, al virozelor. Nu s-a dorit, acum brebuie să mergem e la vot pentru a schimba acest guvern, şi cred că va fi schimbat, pentru că şi-a depăşit pragul de incompetenţă.