Nepotism în politică şi la Parlamentare. Elena Băsescu, loc ca şi asigurat în Camera Deputaţilor, deşi nu a activat o zi în filiala de la Constanţa

Și în Biblie, aproapele favorizat e din familie. Noe îmbarcă pe arcă numai copii săi, Lot le salvează doar pe păcătoasele sale fiice, iar liderii partidelor importante din România par a fi luat pios exemplul, prin punerea pe liste pe locuri eligibile pentru alegerile parlamentare a unor candidați cu rude sus-puse.



Pe locul 8 pe lista Partidului Național Liberal a organizației București pentru parlamentarele de pe 6 septembrie se află Mara Mareș, candidată pentru un loc la Camera Deputaților în noua legislatură. Șefa tineretului național liberal este fiica lui Nelu Mareș, consilier județean PNL și fost președinte PDL Făgăraș, un om care a reușit să împace cu succes afacerile cu politica, fiind un important cultivator de cartofi în județul Brașov.



Pe locul doi pe lista pentru Camera Deputaților a organizației PNL Giurgiu se află o altă liberală-fiică de politician. Maria Gabriela Horga, fiica ex-parlamentarului liberal de Dâmbovița Vasile Horga a ajuns în atenția publică după ce firma pe care o deținea alături de tată ei a obținut mai multe contracte cu instituții de stat, aceasta aflându-se la începutul anului și în centrul unui raport al ANAF.



Mai departe, Elena Băsescu deschide lista PMP Constanţa la alegerile parlamentare. Fiica fostului preşedinte Traian Băsescu a primit locul ca şi asigurat în Camera Deputaţilor, deşi nu a activat o zi în filiala de la Constanţa, oraşul ei natal. Aceasta a rămas în memoria publică cu mai multe dezacorduri grave pe care le-au conținut declarațiile sale. Ce să spunem? Îi dorim multe ”succesuri”.



Nici alianța USR PLUS nu face notă discordantă. Pe locul 3 pentru Camera Deputaților a organizației București USR PLUS se află Oana Toiu, cea care este fina lui Vlad Voiculescu și soția lui Ciprian Stănescu, candidat pentru o funcție în Consiliul Economic și Social, un organism care are rolul avizării proiectelor parlamentarilor. Astfel că, cu puțin noroc soțul va putea în viitor să avizeze proiectele soției că așa e în orice familie tradițională.