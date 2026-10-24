Bugetul UE, în centrul unor negocieri dificile. Avertismentul unui fost comisar european: „Dependențele strategice ne slăbesc poziția”

Noi taxe pentru bugetul UE de 2.000 de miliarde de euro. Oficialii europeni insistă că fără ele nu se poate. Foto: Getty Images

Virginijus Sinkevičius, fost comisar european pentru mediu și actual eurodeputat în grupul Verzilor, a declarat, într-un interviu difuzat în ediția Be EU, cu Sabina Iosub, că negocierile privind bugetul reprezintă principala prioritate a Parlamentului European. El a avertizat că discuțiile sunt dificile, în contextul diferențelor dintre statele membre, și a subliniat necesitatea unor investiții pentru reducerea dependențelor strategice ale Uniunii Europene, inclusiv în domeniul energiei și al apărării.

„Nu decurg atât de lin pe cât și-ar dori toată lumea, pentru că există poziții diferite, de la reducerile semnificative propuse de țările mai austere, până la nevoile cu care se confruntă Europa. Deci, consider că nu va fi un proces ușor. Deja intrăm în etapa de conciliere, ceea ce va necesita timp suplimentar. Dar cred că e cel mai important să ajungem la un acord asupra unui buget ambițios, care să nu se limiteze doar la provocările cu care ne confruntăm. De exemplu, multe persoane din Europa suferă din cauza creșterii prețurilor la motorină, ceea ce arată încă o dată că dependența noastră de combustibili fosili ne poate pune în dificultate în orice moment, atât pe noi, cât și pe cetățenii noștri. Așadar, în ceea ce privește dependențele strategice ale Europei, ar trebui să investim pentru a le reduce cât mai mult posibil”, a declarat eurodeputatul.

Dependența de combustibilii fosili slăbește poziția UE

Sinkevičius a atras atenția că dependențele energetice diferă de la un stat membru la altul, dar reprezintă o vulnerabilitate pentru întreaga Uniune Europeană. El a menționat mai multe țări care continuă să depindă de combustibili fosili din Rusia și a avertizat asupra riscurilor pentru consumatori și întreprinderi.

„Cred că aceste dependențe sunt multiple și provin din statele membre. Deci, este întotdeauna foarte important să definim, pentru că spunem foarte des UE, dar prin UE putem înțelege Ungaria, Slovacia, care încă depind de anumiți combustibili fosili din Rusia. Dar și Franța și Belgia, care importă, de asemenea, combustibili fosili de la ruși. Așadar, încă avem aceste dependențe și ele ne slăbesc poziția. De asemenea, ele reprezintă un risc enorm de instabilitate pentru consumatori și întreprinderi. Așadar, un aspect al bugetului este acela să abordăm dependențele strategice”, a afirmat eurodeputatul.

Investiții europene în apărare și tehnologie

Un alt domeniu important pentru viitorul bugetului este apărarea, în condițiile în care aceasta reprezintă o componentă-cheie atât pentru România, cât și pentru celelalte țări de pe flancul estic al NATO, a mai spus Sinkevičius. El a susținut că fondurile alocate ar trebui să contribuie la dezvoltarea capacităților industriale și tehnologice europene.

„În al doilea rând, trebuie să investim în Europa. Una dintre destinațiile investițiilor este, desigur, apărarea, care acum e o componentă-cheie, atât pentru România, cât și pentru întregul flanc estic. Și aici cred că principiul-cheie este să ne asigurăm că acești bani sunt cheltuiți în Europa. Nu ne putem permite să cumpărăm din țări terțe și apoi să așteptăm o autorizație pentru a folosi tehnologiile, componentele și armele pe care le-am achiziționat. Așadar, consider că e extrem de important să ne asigurăm că vom cheltui acești bani, că îi investim în Europa și că vom crea start-upuri”, a declarat Virginijus Sinkevičius.