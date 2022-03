Mircea Badea se focusează pe ligile secunde din Europa: "Aș zice că bate Den Haag și se dau peste 2,5 goluri!" | Best Bet cu Mircea Badea, ediția din 25 martie 2022

În Olanda propune un meci de UNDER (Eindhoven-Graafschap) și unul de OVER (Dodrecht-Den Haag). Apoi în liga a treia engleză, două meciuri în care realizatorul emisiunii Best Bet vede goluri puține.

EINDHOVEN-DE GRAAFSCHAP (vineri, ora 22:00)

În istoria meciurilor directe între cele două formații, din cele 23 de partide, 6 s-au încheiat cu victoria celor de la Eindhoven și 12 cu succesul De Graafschap. Golaverajul e favorabil tot oaspeților, 48-26.

”În principiu, aceste două echipe au toate șansele să se anihileze una pe cealaltă. Dacă Italia a luat bătaie de la Macedonia de Nord, ce să zic eu de Eindhoven cu De Graafschap? Totuși, că ar fi sub 2,5 goluri. E cel mai bun pronostic la care mă pot gândi!”

PRONOSTIC: TG 0-2 (1.90 MOZZARTBET)

DORDRECHT-DEN HAAG (vineri, ora 22:00)

Dordrecht a jucat mai bine în ultimul timp, dar nu se știe dacă va fi de ajuns să câștige cu Den Haag. Au reușit să adune 7 puncte în ultimele cinci etape. Gazdele au pierdut 16 partide în actualul sezon și nu au câștigat decât 7. . Pe teren propriu însă au o serie bună, sunt neînvinși în ultimele șase etape și au marcat de fiecare dată peste 1,5 goluri. Ambele echipe au marcat în ultimele lor meciuri. Majoritatea meciurilor lor s-au încheiat și cu peste 2,5 goluri.

”Aș zice că totuși bate Den Haag și astea dau goluri multe. Aș zice că bate Den Haag și se dau peste 2,5 goluri. Îți dai seama, așa ceva… Ce avânt să mai ai?”

PRONOSTIC: 2&3+ (2.00 MOZZARTBET)

SHREWSBURY TOWN-LINCOLN CITY (sâmbătă, ora 17:00)

Shrewsbury vine după o serie foarte bună, trei victorii în ultimele șase meciuri, dintre care ultima pe terenul liderului, Rotherham, 3-0. Au pierdut un singur meci, 1-2 cu Oxford City. Lincoln a jucat bine în deplasare, victoria de la Wimbledon fiind urmată de un egal fără goluri la Sunderland. Două echipe liniștite, care nu au potențial obiectiv pentru finalul de campionat.

”Ce să zic eu aici, stimați cetățeni? Că nu se dau multe goluri! Să zicem că ar fi sub 2,5 goluri. Ce altceva să spui la meciul ăsta? Așa cred, că nu se dau multe goluri”

PRONOSTIC: TG 0-2 (1.62 MOZZARTBET)

SHEFFIELD WEDNESDAY-CHELTENHAM (sâmbătă, ora 17:00)

8 victorii, 2 egaluri și 2 înfrângeri, linia celor de la Sheffield în ultimele 12 partide. ”Bufnițele” se gândesc la play-off, chiar dacă par că pierd teren după ultimele două rezultate de egalitate. La un punct de locul 6, ultimul care duce în play-off, Sheffield are și un meci mai puțin disputat față de Sunderland. Cheltenham nu e de luat peste picior. A câștigat trei din ultimele cinci meciuri, marcând 11 goluri! Un singur meci din ultimele cinci under pentru Cheltenham.

”Bă, nu prea dau ăștia goluri. Tot așa, sub 2,5! Că victorie, cu bate una, nu ai cum!”

PRONOSTIC: TG 0-2 (1.85 MOZZARTBET)

EIBAR-LUGO (sâmbătă, ora 17:00)

Liderul din Segunda Division a salvat inextremis un punct, etapa trecută, în deplasarea de la Ponferradina. Conduși cu 2-0, oaspeții au marcat în ultimele 15 minute prin Fernando Llorente și Fran Sol. Eibar pare liniștită pe primul loc, cu 63 de puncte în 32 de jocuri, la 5 lungimi de locul 3. Eibar caută să-și mențină distanța cu o nouă victorie în acest week-end, a 19-a în total. Lugo vine după patru meciuri fără înfrângere. În ultima etapă au pierdut două puncte în prelungiri, cu Oviedo, fiind egalați din penalty!

”Asta ar fi în liga secundă din Spania. Bate Eibar, ce să zici altceva? Hai să zicem și se dau peste 1,5 goluri. E loc! Astea dau și iau. Nu e ca la englezi, în liga secundă din Spania dau și iau!”

PRONOSTIC: 1dg12+ (2.20 MOZZARTBET)

