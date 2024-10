Gala "Winners of the Future": tinerii cu viziuni temerare au fost premiați de companiile care fac performanță în România

Realizatorul Mihai Gâdea a fost amfitrionul Galei "Winners of the Future". Sursă: Antena 3 CNN

Meritele tinerilor care fac performanță au fost recunoscute și premiate de liderii marilor companii la Gala "Winners of the Future". La un an de la lansarea platformei RO 3.0, Antena 3 CNN a organizat un spectacol dedicat celor ce pun premisele schimbărilor reale în economie și în societate.

Amfitrion al evenimentului a fost Mihai Gâdea, realizator al emisiunii "Sinteza Zilei".

Premiul "Arhitecții Viitorului" a mers la un grup de tineri studenți ai Universității Politehnica din București. Este vorba despre cei care ne-au făcut mândri peste Ocean cu racheta lor fabuloasă.

"Am spus că facem o punte. Da, suntem obligați să facem o punte, o trecere între generații. Nu cred în revoluții, dar cred în evoluții", a spus Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România.

"În 2022, pe 5 iulie, am lansat ceea ce a fost cea mai puternică rachetă din sud-estul Europei, făcută de niște studenți, făcută într-un mediu civil. Și a fost un succes. Apoi au mai urmat", a declarat, la rândul său, Cătălin Chelmuș, Team Leader al echipei 2Space.

Echipa Vital Alert, formată din șase tineri liceeni, a primit premiul "Ștafeta Inovației" pentru dezvoltarea unui sistem de alertare a asistentelor în cazul pacienților a căror stare s-a deteriorat brusc.

"Noi am hotărât să sprijinim mai departe un alt proiect care înseamnă mult și ne oferă o speranță că îngrijirea sănătății noastre este acum mai eficientă și mai rapidă ", a precizat, pe scena Galei, Adina Merișanu, reprezentant Lebăda Luxury Resort & Spa.

"Ideea noastră a venit după ce am discutat cu pacienți, cu asistente și cu doctori și am aflat că este o problemă foarte mare în sistemul de alerta de alertare din spitalele din România", a explicat Irina Șușca, tânara lauretă, reprezentant al echipei Vital Alert.

La categoria "Liderii de mâine", premiul a fost oferit echipei de olimpici la chimie a Colegiului Național Sfântul Sava.

"Avem nevoie de această chimie între schimbul de generații pe care îl văd că se petrece chiar acum, în această frumoasă sală. Pe această scenă, am ales să premiez cutezanța, îndrăzneala, posibilitatea de a visa, de a fi implicat", a menționat Valer Hancaș, director de comunicare Kaufland România.

Primele gânduri ale tinerilor olimpici premiați pe scena galei au mers către profesoara lor.

"Dorim, cu această ocazie, să-i mulțumim doamnei profesoare Daniela Bogdan, care ne-a coordonat", a spus Alexia Ioniță, elevă la Colegiul Național "Sf. Sava".

Fundația Toflea a acordat premiul "Ambasadorii schimbării" studentei Alexandra Bahrică.

"Sunt mândră să-i ofere acest premiu Alexandrei, care ne arată că prin muncă și determinare, orice obstacol poate fi depășit", a afirmat Ana Maria Didilă, reprezentanta Grampet Group.

"Tot ce pot să transmit tuturor copiilor de etnie romă este că nimic nu este imposibil. Să creadă în visurile lor și să lupte pentru un viitor mai bun", a reacționat, la rândul său, studenta premiată.

"Generația Excelenței" a fost categoria la care a fost premiată Iris Ionescu, o tânără excepțională de 17 ani, pasionată de microbiologie și cercetare.

"Noi reprezentăm trecutul. Un trecut de 130 de ani,în care inovația a fost principala noastră preocupare. Suntem cei care am lansat primele vaccinuri împotriva rujeolei și oreionului, împotriva virusului HPV și am adus în România primele terapii inovative, imunoterapiile, menite să vindece cancerul. Ne dorim să susținem viitorul în inovare", a spus Livia Stan, Policy and Market Access Director, MDS.

"Un proiect de cercetare pornește de la o întrebare, de la o curiozitate care poate deveni ipoteză și, cu pași mici, se poate ajunge și la o posibilă concluzie", a menționat eleva laureată.