Medicii și farmaciștii, parteneriat pentru combaterea diabetului și obezității: Peste 350 de specialiști, reuniți la Ploiești

2 minute de citit Publicat la 12:04 11 Noi 2026 Modificat la 12:06 11 Noi 2026

Paşi în lupta cu diabetul şi obezitatea, parteneriat pentru prevenţie. O platformă care să faciliteze comunicarea între farmaciști și medici. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Se fac pași importanți în lupta cu diabetul, obezitatea și complicațiile date de aceste patologii. Importanţa colaborării dintre medici şi farmacişti pentru managemntul eficient al acestor boli a fost principala temă de discuţie a conferinţei medicale organizate la Ploieşti, la care au participat peste 350 de medici de familie şi farmacişti.

Atunci când medicii de familie și farmaciștii formează o echipa puternică, pacienții din România au o șansă reală la o viață mai bună. O astfel de colaborare strânsă este singura cale eficientă de a gestiona diabetul, obezitatea și riscul cardiovascular.

"Ne dorim să creăm o punte, un pod în sprijinul pacientului, între medic și farmacist. Pacientul ar putea beneficia de mai multe servicii, iar farmacistul poate să facă servicii pentru creșterea aderenței, poate să-i urmărească evoluţia şi să-l poată redirecţiona la medic, astfel încât să nu-și abandoneze medicație", a declarat Răzvan Munteanu, CEO professional Farmaline.

Ediția a II-a a Conferinței Medicale Professional Farmaline – "Diabet, obezitate, nutriție. Complicațiile asociate diabetului" – a reunit peste 350 de medici de familie, farmacişti şi specialişti.

"Alt lucru pe care trebuie să-l ştie pacientul cu diabet este că trebuie să prevină bolile cardiovasculare. Deci, nu este suficient să tratăm doar glicemia, ceea ce s-a crescut foarte mulţi ani, ci trebuie să agresăm riscul cardiovascular şi riscul renal al pacientului ", a menţionat dr. Nicoleta Mîndrescu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, în timpul discursului său.

"Bolile cardiovasculare sau cardiometabolice sunt principala problemă de sănătate a românilor. Este important un diagnostic precoce, un tratament susţinut și o urmărire pe termen lung. Acest lucru nu poate fi făcut decât de specialități multiple: medicul de familie, medicul internist, cardiologul, diabetologul, nefrologul, neurologul, multe specialități, farmacistul", a subliniat prof. univ. dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog.

Farmaciştii şi medicii de familie sunt cei care pot îndruma la timp pacienţii către speciliştii care previn şi tratează complicaţiile diabetului.

"În cazul diabetului, pielea este organul cutanat implicat de la început în patologia diabetului zaharat. Manifestările cutanate pot precede cu mult instalarea diabetului zaharat. Pot apărea și complicații, complicații cutanate, care ne spun foarte multe lucruri: sunt indicatori ai comorbidităților din diabetul zaharat. Așa că noi vom ști cum să tratăm la timp și corect diabetul zaharat", a precizat conf. univ. dr. Rodica Olteanu, medic primar dermato-venerologie.

Parteneriatul poate deveni mai puternic prin intermediul unei platforme care să faciliteze comunicare dintre farmacişti, medici de familie şi specialişti.

"Sunt simptome ascunse ale unui diagnostic nepus, încă, și prin colaborarea cu medicul putem să ajutăm pacientul în acest sens – și pentru prevenție, și pentru tratament, și pentru creșterea aderenței la tratament", a afirmat Ioana Sandu, farmacist specialist Professional Farmaline.

"Dacă vom colabora împreună, medici, farmacişti, clinicieni şi instituţiile administrative, pentru gândirea celor mai bune politici publice, putem reduce semnificativ această povară de pe viaţa multor români", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

România ocupă primul loc în Europa la număr deceselor prin cauze tratabile, principala cauză fiind bolile cardiometabolice.