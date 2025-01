Bonusuri de loialitate la jocuri de noroc: Cum să profiţi de ele

Bonusurile de loialitate sunt acele bonusuri pe care operatorii de jocuri de noroc online le ofera jucatorilor. FOTO: rotiri-cazino.ro

Te-ai intrebat vreodata cum poti profita de bonusurile de loialitate de la cazinourile online, care de multe ori sunt acordate pentru a recompensa activitatea de pe o platforma? Vei putea afla toate informatiile in randurile ce urmeaza.

Inainte de a trece la detalii despre bonusurile de loialitate, vreau sa mai mentionez un lucru: principalele bonusuri pe care le poti incasa prin programul de loialitate sunt cele cu rotiri gratuite fara depunere .

Ce sunt si cum poti primi bonusuri de loialitate?

Exact cum am mentionat si in introducere, bonusurile de loialitate sunt acele bonusuri pe care operatorii de jocuri de noroc online le ofera jucatorilor pentru a le recompensa activitatea de pe platforma.

Bonusurile de loialitate nu se rezuma doar la rotiri gratuite, ci ele pot lua forma si de bonusuri cashback, bonusuri la depunere, bonusuri fara depunere in bani sau jetoane gratuite pentru jocuri de casino live. Ele sunt acordate pentru a face jucatorii sa revina pe platforma si sa joace in continuare.

Iata ce ar trebui sa faci daca vrei sa obtii astfel de recompense:

· Trebuie sa atingi un anumit nivel in programul de fidelitate – foarte multe cazinouri online au programe de fidelitate bine puse la punct. De exemplu, poti atinge anumite nivele precum Bronze, Silver, Gold, Platinum, iar cu cat avansezi mai mult, cu atat bonusurile sunt mai consistente si mai atractive

· Citeste termenii si conditiile programului de loialitate – de exemplu, anumite cazinouri online pot cere sa pariezi o anumita suma minima pentru a obtine puncte pentru programul de loialitate. Daca nu pariezi suma minima, nu poti avansa in nivel si nu poti incasa bonusurile oferite

· Depune bani – nu poti paria si nu poti castiga bonusuri de loialitate daca nu depui bani pe platforma unui cazino online

Cum functioneaza bonusurile de loialitate?

Putin mai sus mentionam faptul ca majoritatea cazinourilor cu traditie din Romania care au programe de fidelitate au un sistem bine pus la punct. Acesta poate lua forma unor Levele (de exemplu de la 1 la 10) sau forma unor Nivele (Bronze, Silver, Gold, Platinum, etc).

Pentru a avansa in level sau nivel, esti nevoit sa pariezi. Insa suma minima necesara de la un operator la altul, tocmai din aceasta cauza recomand sa citesti cu atentie termenii si conditiile programului de loialitate.

Sa iti dau un exemplu concret. De exemplu, pentru a atinge nivelul Silver trebuie sa obtii 200 de puncte. Daca la fiecare 10 LEI pariati obtii 1 punct, asta inseamna ca va trebui sa pariezi cel putin 2000 de LEI pentru a avansa de la Bronze la Silver. In momentul in care ajungi la Silver, poti incasa bonusul de loialitate oferit pentru acel nivel.

Bonusul Cashback este un alt tip de bonus extrem de popular ca si bonus de loialitate. Bonusul cashback inseamna ca poti recupera o parte din pierderile suferite intr-un interval de timp. De exemplu, daca un operator ofera cashback saptamanal de 10%, asta inseamna ca la sfarsitul unei perioade, primesti 10% din pierderile nete suferite. Daca ai pierdut sa zicem 2000 de LEI, vei primi bonus cashback in valoare de 200 LEI.

De multe ori, bonusurile de loialitate au conditii de rulaj atasate si nu le poti retrage imediat ce le primesti. De aceea, te sfatuiesc sa citesti cu atentie termenii si conditiile bonusului, pentru a intelege pe deplin ce trebuie sa faci pentru a-l retrage si ce trebuie sa faci pentru a evita anularea acestuia.

De exemplu, daca un bonus in bani pe care il primesti are o conditie de rulaj de X25, iar tu ai primit bonus 25 LEI, daca vrei sa-l retragi, va trebui sa pariezi cel putin 625 LEI inainte de a face acest lucru. Tine cont de faptul ca orice solicitare de retragere inainte de indeplinirea cerintelor de rulaj atrage imediat anularea bonusului si a castigurilor pe care le-ai obtinut pana in acel moment.

Bonusurile de loialitate nu constau doar in rotiri gratuite sau bani bonus. La anumite cazinouri online din Romania, odata cu avansarea in nivel, poti obtine un manager personal de cont, poti obtine limite mai mari la retragere, bonusuri exclusive sau acces la turnee speciale.

Avantajele unor astfel de promotii

Bonusurile de loialitate vin la pachet cu mai multe avantaje, atat pentru cazino cat si pentru jucatori.

Prin obtinerea de bonusuri de loialitate, jucatorii sunt motivati sa joace in continuare pe platforma online, deoarece acestia stiu ca fiecare pariu le poate aduce alte recompense pe viitor.

Aceste bonusuri ofera jucatorilor sansa de a obtine castiguri aditionale fara a mai fi nevoiti sa depuna alti bani din propriul buzunar. Prin bonusuri de tip cashback, cazinourile reduc pierderile jucatorilor si le ofera sansa de a continua sa joace.