Tot ceea ce trebuie să ştii despre alegerea unei baterii pentru chiuveta de baie - Ghid complet şi sfaturi utile 

Alegerea unei baterii chiuveta baie este un pas esential. FOTO: diplon.ro

Amenajarea baii poate deveni o problema in situatia in care nu se ia o decizie corecta in ceea ce priveste alegerea celor mai bune produse atat din punct de vedere al functionalitatii cat si al designului. Fie ca renovezi complet sau iti doresti sa aduci un aer proaspat, alegerea unei baterii chiuveta baie este un pas esential. Desi poate parea la prima vedere un detaliu minor, acest elemant are un impact desosebit asupra confortului zilnic.

Amenajarea baii poate deveni o problema in situatia in care nu se ia o decizie corecta in ceea ce priveste alegerea celor mai bune produse atat din punct de vedere al functionalitatii cat si al designului. Fie ca renovezi complet sau iti doresti sa aduci un aer proaspat, alegerea unei baterii chiuveta baie este un pas esential. Desi poate parea la prima vedere un detaliu minor, acest elemant are un impact desosebit asupra confortului zilnic.

Cum sa alegi o baterie chiuveta baie potrivita?

O baterie chiuveta baie de calitate si potrivita in ceea ce priveste designul poate face diferenta intre o experienta buna sau rea. Folosita de mai multe ori pe zi, aceasta trebuie sa fie practica, durabila si usor de intretinut, dat fiind faptul ca in Romania, in cele mai multe situatii apa este destul de calcaroasa. O alegere inspirata poate imbunatatii designul baii, indiferent de stilul general de design ales.

Tipuri de baterii chiuveta baie

Pe piata exista o varietate de modele, fiecare cu avantajele si particularitatile sale, pentru toate bugetele. Acestea sunt principalele tipuri pe care le poti gasi:

1. Tip de baterie baie monocomanda: Acestea sunt cele mai populare tipuri, deoarece sunt foarte usor de folosit datorita faptului ca permit controlul temperaturii si al debitului de apa cu un singur gest.

2. Tip de baterie baie bicomanda: Si acestea sunt populare in radul utilizatorilor, insa ca o diferenta fata de cele cu monocomanda, au 2 manere separate pentru apa calda sau rece. Sunt preferate in baile unde stilul si designul este mai de graba unul retro sau clasic.

3. Baterie pe blat: Acestea sunt poate cele mai moderne solutii si se folosesc mult la chiuvetele care se monteaza direct pe blat, ce nu beneficiaza de o gaura speciala pentru a putea monta o baterie baie conventionala. Acestea sunt mai lungi si se monteaza direct pe blat. De regula sunt cu monocomanda.

4. Baterii incastrate: Acestea se monteaza direct in perete. De regula sunt folosite pentru dusuri si cazi dar pot fi montate si pentru chiuvete de tip bol.

5. Baterii cu senzor: Cea mai buna solutie in ceea ce priveste igiena si economia de apa. Se activeaza automat cu ajutorul unui senzor la trecerea maninilor prin dreptul lui si sunt folosite mai des in baile din spatii comerciale, restaurante, etc…

Indiferent de tip, important este ca o baterie chiuveta baie sa fie aleasa in functie de buget si sa se potriveasca nevoilor tale.

Cum alegi o baterie chiuveta baie in functie de spatiu

· Tipul chiuvetei: Inaltimea unei baterii pentru chiuveta din baie trebuie sa corespunda cu inaltimea chiuvetei si sa o depaseasca, in special la cele montate pe blat.

· Spatiul disponibil: Daca baia este mica, opteaza pentru o baterie chiveta baie cu design compact care sa se monteze direct in chiuveta.

· Inaltimea de montare: Este important ca inaltimea sa nu fie foarte mare, in asa fel incat jetul de apa sa nu stropeasca peste marginea chiuvetei.

Design si finisaje

O baterie pentru chiuveta de baie nu este doar un obiect functional, ci si un element de design important. Pentru a completa designul baii, poti alege o culoare care sa vina ca o completare.

· Crom: Clasic si usor de intregrat.

· Negru Mat: Pentru bai moderne, ofera un aspect sofisticat.

· Auriu Periat: Pentru bai moderne, ofera un aspect vintage.

Descopera colectia Diplon – Modele de baterie chiuveta baie premium

Pentru cei care cauta un echilibru perfect intre calitate, estetica si pret, la Diplon gasiti o colectie de baterie chiuveta baie pentru toate nevoile si bugetele. Produsele sunt realizate din materiale durabile precum alama sanitara, au cartuse ceramice fiabile si vin cu garantie.

Toate aceste optiuni sunt gandite pentru a oferi utilizatorului o experienta confortabila, sigura si eleganta.