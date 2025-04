Educația financiară începe din copilărie: XTB România susține „Libertatea Financiară”

Jocul „Libertatea Financiară” este gândit pentru copiii de peste 7 ani. FOTO: xtb.com/ro

Jokit lansează, în parteneriat cu XTB România, „Libertatea Financiară”, un joc de cărți educativ prin care copiii, dar și adulții, învață despre finanțe personale într-un mod amuzant, interactiv și accesibil.

Jocul integrează concepte reale din lumea investițiilor, ceea ce creează o legătură firească între joacă și educația financiară aplicată. De altfel, produsul, care a fost dezvoltat de echipa din spatele podcastului investițional „Banii vorbesc”, reprezintă o premieră pe piața locală.

Jocul „Libertatea Financiară” este gândit pentru copiii de peste 7 ani, dar poate fi jucat și de părinți sau educatori, deoarece oferă o introducere practică în concepte esențiale precum gestionarea banilor, tipuri de investiții și adoptarea deciziilor financiare chibzuite. Cu alte cuvinte, jucătorii învață, prin scenarii interactive, cum să folosească diferite clase de active, să analizeze riscuri și oportunități, dar și să își formeze o gândire strategică – o abordare încurajată de XTB România, care promovează educația financiară ca pilon esențial în formarea viitorilor investitori.

Este vorba despre încă un demers care face parte din angajamentul constant al companiei față de dezvoltarea competențelor financiare ale actualilor și viitorilor investitori, asumat pe termen lung.

„Educația financiară trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă, iar metoda cea mai potrivită este prin joc. Prin acest parteneriat, ne dorim să le oferim copiilor și părinților un instrument care să îi ajute să înțeleagă mai bine lumea finanțelor într-un mod practic și distractiv. «Libertatea Financiară» nu este doar un joc, ci un prim pas spre construirea unei generații mai conștiente și mai pregătite din punct de vedere financiar”, a declarat Irina Cristescu, General Manager XTB România.

Cu o experiență de peste 20 de ani, XTB este un fintech global care le oferă investitorilor instrumentele necesare pentru a naviga pe piețele financiare globale, aceștia beneficiind de comisioane zero pentru rulaje de până în 100.000 de Euro pe luna la investițiile în acțiuni și ETF-uri cu deținere, transparența fiind, de asemenea, un atribut important. Platforma xStation, premiată la nivel internațional, combină inovația tehnologică cu resursele educaționale, pentru a sprijini deciziile financiare informate.

De-a lungul timpului, XTB a pus la dispoziția investitorilor o gamă extinsă de resurse educaționale – de la webinarii și tutoriale video, până la analize de piață actualizate, concepute pentru a sprijini utilizatorii în navigarea pe burse. Într-un peisaj financiar global tot mai complex, compania mizează pe educație ca element esențial pentru dezvoltarea sustenabilă a unui portofoliu de investiții la bursă.

Proiectul „Libertatea Financiară”, doar începutul

Reprezentanții Jokit subliniază, la rândul lor, că educația financiară trebuie să fie accesibilă și aplicabilă, de aceea, au ales să transforme învățarea într-o experiență ludică. În acest context, parteneriatul cu XTB România aduce un plus de expertiză din lumea reală a investițiilor, contribuind la crearea unui joc care reflectă situații concrete și decizii inspirate din piață.

„La Jokit, credem că educația se face cel mai bine prin experiență practică și distracție. Suntem mândri să lansăm primul joc creat de un podcast în România și să oferim publicului un instrument util și captivant pentru educație investițională”, spun membrii echipei Jokit.

Jocul include o broșură de instrucțiuni clare și 64 de carduri, care prezintă evenimente financiare, acțiuni strategice și cărți de venituri pentru a explora lumea financiară într-un mod distractiv. „Libertatea Financiară" este deja disponibil și poate fi comandat online de aici .

„Libertatea Financiară” este doar începutul. Echipa Jokit are în plan dezvoltarea unor noi jocuri educaționale, menite să abordeze teme esențiale precum antreprenoriatul și sănătatea financiară.

Despre XTB

XTB este o companie fintech globală care oferă investitorilor individuali acces instantaneu la piețele financiare din întreaga lume prin intermediul unei platforme inovatoare de investiții online și al aplicației mobile XTB. Înființată în Polonia în 2004, în prezent sprijinim peste 1,2 milioane de clienți la nivel global în realizarea ambițiilor lor investiționale.

La XTB, suntem dedicați dezvoltării continue a platformei de investiții online care le permite clienților noștri să tranzacționeze peste 6.700 de instrumente, inclusiv acțiuni, ETF-uri, CFD-uri bazate pe perechi valutare, mărfuri, indici, acțiuni, ETF-uri și criptomonede. Odată cu lansarea recentă a Planurilor de investiții, un produs de investiții pasive pe termen lung, clienții noștri pot acum debloca potențialul în creștere al ETF-urilor și își pot diversifica portofoliile în mod eficient. Pe piețele cheie, oferim rate ale dobânzii pentru fondurile neinvestite, permițând investitorilor să își pună banii la lucru și să beneficieze chiar și atunci când nu investesc activ.

Platforma noastră online este o destinație de top pentru investiții, analiză de piață și educație. Oferim o bibliotecă extinsă de materiale educaționale, videoclipuri, webinarii și cursuri pentru a ne ajuta clienții să devină investitori mai buni, indiferent de experiența lor în tranzacționare. Echipa noastră de servicii pentru clienți oferă asistență în 18 limbi și este disponibilă 24/5 prin e-mail, chat sau telefon.

În peste două decenii de activitate pe piețele financiare, am ajuns la peste 1.000 de angajați. XTB are sediul central în Polonia și are birouri în mai multe țări din întreaga lume, inclusiv Marea Britanie, Germania, România, Spania, Republica Cehă, Slovacia, Portugalia, Franța, Dubai și Chile.

Din 2016, acțiunile XTB sunt listate la Bursa din Varșovia. Suntem reglementați de cele mai mari autorități de supraveghere din lume: Autoritatea de Conduită Financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia, Cyprus Securities & Exchange Commission, Autoritatea pentru Servicii Financiare din Dubai și Comisia pentru Servicii Financiare.

Vizitați xtb.com pentru mai multe informații.

Investiția este riscantă. Investiți în mod responsabil.

Despre Jokit

Jokit este o companie tânără, dedicată dezvoltării de produse educaționale inovatoare care combină învățarea cu distracția.

Despre Banii Vorbesc

"Banii Vorbesc" este podcastul investițional numărul 1 în România, oferind episoade educative despre finanțe personale, economisire și investiții, cu invitați de top din domeniu.