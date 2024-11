Pampers continuă să fie alături de micii luptători prin donația de scutece Pampers special concepute pentru prematuri

Pentru bebelușii născuți prematur fiecare zi este o luptă. FOTO: youtil.ro

Pentru bebelușii născuți prematur fiecare zi este o luptă. Trupurile lor firave au nevoie de atingerea și iubirea părinților, atât de limitată în contextul în care trebuie să stea în incubator.

Pentru a le oferi confortul de care au nevoie pentru o dezvoltare sănătoasă, Pampers, o marcă Procter & Gamble, a creat scutecul Pampers Preemie Protection, cu o mărime de 3 ori mai mică decât cea a unui scutec normal de nou-născut, și îl donează maternităților din România încă din 2018.

În România, se nasc prematur mii de bebeluși (8% din numărul total de nașteri), fiecare zi reprezentând pentru ei o luptă de supraviețuire. Trupurile lor mici și firave pot ajunge să cântărească doar 800 grame, motiv pentru care o activitate simplă precum schimbatul scutecului poate fi o sarcină dificilă.

Pentru bebelușii născuți prematur, atingerea este crucială, cu atât mai mult cu cât pielea lor poate fi de până la două ori mai subțire decât cea a bebelușilor născuți la termen. Atingerea mediază modul în care un bebeluș răspunde la stres și, mai mult decât atât, declanșează eliberarea de oxitocină (hormonul dragostei). Bebelușii care au experiențe pozitive de atingere cu părinții și îngrijitorii lor pot dezvolta o legătură mai strânsă cu aceștia.

“Este foarte important ca părinții prematurilor să știe că nu sunt singuri pe acest drum! Noi, părinții din ARNIS și partenerii de la Pampers, împreună cu toți cei care ne susțin, le amintim că cei mici sunt mai puternici decât am crede și că, în final, cu multă iubire și îngrijire medicală de calitate, totul poate fi bine. Suntem alături de nou-născuții îndelung spitalizați din Spitalul Județean de Urgență Slobozia, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare și Spitalul Clinic Nicolae Malaxa București prin donația a 3 incubatoare de transport, vitale în transferul nou-născuților cu risc, de la sala de naștere în terapie intensivă neonatală. Cu ocazia Zilei Internaționale a prematurității, oferim tuturor părinților din 10 maternități de nivel III, pe parcursul lunii noiembrie, o carte de povești de ținut în brațe micii luptători. Astfel, celebrăm împreună puterea pe care o au bebelușii născuți prematur!”, a declarat Corina Croitoru, mamă de gemeni născuți prematur și membru fondator ARNIS Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați. ( https://arnis.ong/ )

Scutecele Pampers Preemie Protection au fost dezvoltate împreună cu asistentele de la NICU, concepute pentru a sprijini bebelușii născuți prematur în acele prime zile cruciale.

o Sunt realizate din materiale moi: Fibrele și manșetele moi oferă confort pielii delicate a bebelușilor.

o Păstrează pielea uscată: Mii de micropori permit aerului să circule prin scutec pentru a ajuta la menținerea uscată a pielii bebelușilor.

o Oferă protecție completă împotriva scurgerilor: Stratul absorbant captează murdăria, iar părțile laterale moi și manșetele cu două straturi ajută la prevenirea scurgerilor.

Despre Asociația ARNIS

ARNIS este asociația națională a nou-născuților prematuri sau bolnavi și îndelung spitalizați și a familiilor lor și este membră a EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) încă din 2013. Misiunea ARNIS este de a îmbunătăți sănătatea bebelușilor din România prin proiecte de prevenție, informare și educare a societății civile privind nașterea înainte de termen, implementarea principiilor Family Centred Care în terapiile intensive neonatale și alinierea Standardelor naționale la nivelul Standardelor Europene de îngrijire elaborate de EFCNI, precum și oferirea de suport bebelușilor îndelung spitalizați la naștere și familiilor lor în procesul de recuperare medicală ulterioară, până la vârsta de 18 ani.