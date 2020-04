Cadre medicale care luptă în linia întâi împotriva COVID-19, umilite cu salarii modeste. "Nu ne mai sunt recunoscute drepturile"

"De trei ani de zile noi suntem umiliți în ceea ce privește salariul. Deși suntem oameni de știință, din 2017, când s-au mărit salariile, noi suntem umiliți. Nouă nu ni s-au mărit salariile. La mărire au fost incluși doar medicii și asistentele. Biologii, chimiștii, bio-chimiștii au fost excluși. De zeci de ani de zile am avut 80% în comparație cu medicul. Acum avem sub 50%, suntem la același nivel sau sub asistentul medical, deși suntem cadre superioare și considerați oameni de știință. De trei ani de zile suntem batjocoriți, parcă am fi cerșetori. Nu ne mai sunt recunoscute drepturile", a mărturisit o doamnă biolog de la Laboratorul din Timișoara.

De la începutul pandemiei și până acum au fost la muncă zi de zi, supunându-se unui risc major de infectare cu coronavirus, însă devotamentul pentru propria meserie și dorința de a veni în sprijinul oamenilor în această perioadă dificilă i-au făcut pe cei de la Laboratorul din Timișoara să nu cedeze.

Munca în laborator e una foarte dificilă și necesită o atenție sporită întrucât în joc este soarta a numeroși oameni. De când a început pandemia, s-au prelucrat 4.500 de teste la Laboratorul din Timișoara.

Care e procesul pentru prelucrarea testelor pentru coronavirus

"Aici are loc prima parte a întregului proces pentru că de aceea durează foarte mult. Patru-cinci ore durează câte un ciclu. Toată lumea își imaginează că bagi proba și că vine rezultatul. Dar e foarte multă muncă manuală, în ciuda faptului că este un aparat automat. Totul se face de mână până când ajungi să pui în automat.

Probele sunt introduse în hotă. Din proba bolnavului se transferă o cantitate de produs în tuburile de PCR. Deci fiecare probă e deschisă manual și e decontamintată. Apoi, după ce am luat un eșantion din proba bolnavului, o introducem într-un tub de PCR. După ce am extras, se prepară master mix-ul și după e introdus în mașina de PCR care face amplificarea ARN-ului. Între timp, cât aparatul face extracția, trebuie să stăm lângă aparat fiindcă se pot înfunda sondele din cauza produsului de la bolan. În acest caz trebuie să deschizi ușa aparatului și să pipetezi manual. Muncim mult, trebuie să fim concentrate. Tuburile care se introduc în mașina de PCR sunt foarte mici, trebuie să fii foarte atent să nu greșești și să nu încurci probele bolnavului. Pacienții trebuie să știe că ei primesc rezultatul corect".

