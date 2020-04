Mămica unui bebeluș din Timișoara infectat cu COVID-19 în maternitate: 'Am trăit un film de groază'

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a solicitat Direcției de Sănătate Publică Timișoara verificări urgente la Spitalul Municipal Timișoara, unde 10 bebeluși au fost diagnosticați cu noul COVID-19, în condițiile în care mamele lor au rezultat negativ la testare.

O mămică din Timișoara a povestit prin ce trecut.

'Astăzi am aflat că rezultatul bebelușului meu este pozitiv, dar bineînțeles nu de la cei de la DSP. Am aflat din alte surse rezultatul', a spus femeia, luni seară, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

'Până în clipa de față nu am fost sunată de cei de la DSP pentru rezultat. Am fost externată joi și am aflat rezultatul luni, copilul nu are niciun simptom. Ne luăm temperatura nu avem niciun simptom dar e deranjant pentru că cei de la DSP nu ne anunță și trebuie să aflăm noi din alte surse.(...)

Sâmbătă m-am internat. Până luni nu a purtat nimeni nicio mască, abia miercuri ne-au oferit și nouă măști. Miercuri am fost testate și noi...și bebelușii.

Să ți se ofere la prânz un iaurt iar la cină un corn cu unt și un ou fiert sau posibilitatea de a alege un corn cu o felie de parizer ...O mămică are nevoie de hrană pentru a face lăptic pentru bebelușul ei. Joi s-a început curățenia în maternitate, ni s-au dat bebelușii în salon. Erau mămici care nu aveau lapte, bebelușii aceia nu au primit mâncare timp de cinci ore.

S-au dus mămicile la asistente să ceară lapte praf și biberoane pentru a-i hrăni și nu li s-a oferit. În cele din urmă au fost luați bebelușii și au fost hrăniți, dar am trăit două zile un film de groază', a spus tânăra mămică.

