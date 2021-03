Valea Jiului în scenariul roșu: Oamenii spun că numărul de infectări cu COVID-19 a crescut din cauza grevelor minerilor

Autorităţile locale anunţă noi măsuri restrictive în Valea Jiului, după ce trei oraşe au intrat în scenariul roşu. În Aninoasa, Vulcan şi Petroşani, rata de infectare a depăşit 3 la mia de locuitori.

"Am pregatit actiuni de dezinfectie, igienizare institutii publice, inclusiv la primarie, am limitat accesul populatiei in primarie pe cat posibil." a precizat pentru Antena 3 Nicolae Dunaca, primarul din Aninoasa.

Specialistii trag un semnal de alarmă şi spun că populaţia s-a relaxat poate prea devreme si nu mai respectă măsurile de protecţie şi distanţare.

"Era o evolutie fireasca avand in vedere ca actiunea campaniei de vaccinare a dus la relaxarea populatiei, nu se mai respecta regulile de protectie.", spune Sebastian Mezei, directorul DSP.

În Valea Jiului, există tot mai multe voci în spaţiul public care spun că din cauza grevei minerilor a crescut rata de infectare în zonă

Oamenii admit că nu mai sunt atât de stricţi cu măsurile de protecţie împotriva COVID 19.

"Neglijenta oamenilor, teama sa sa merga sa anunte ca sunt bolnavi, asta cred ca spune tot."

"Minele de ce nu sunt inchise? Se poate lucra, oamenii merg la munca.", spun localnicii.

Nu as putea constesta ca oamenii nu s-au mai protejat in aceasta perioada a grevei minerilor, dar daca observam, in toata tara este aceasta crestere., a declarat pentru Antena 3 primarul din Vulcan, Cristian Merișeanu.

Medicii avertizează că suntem deja în valul 3 al pandemiei din cauza tulpinii britanice a coronavirusului, iar în secţiile de terapie intensivă şi spitalele covid cu greu se mai găsesc locuri libere.

