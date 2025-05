FT: BYD vinde, pentru prima dată, mai multe vehicule electrice în Europa decât Tesla

Gigantul chinez BYD a vândut mai multe vehicule electrice în Europa decât Tesla pentru prima dată, marcând un progres pentru eforturile companiei de a se extinde pe piețele de peste mări. Foto: Getty Images

Gigantul chinez BYD a vândut mai multe vehicule electrice în Europa decât Tesla pentru prima dată, marcând un progres pentru eforturile companiei de a se extinde pe piețele de peste mări. BYD a vândut 7.231 de mașini complet electrice în Europa luna trecută, comparativ cu 7.165 ale Tesla, potrivit Jato Dynamics, firma de informații privind datele din sectorul auto. Volumul lunar al Tesla a scăzut cu 49% de la an la an, în timp ce BYD a raportat un salt de 169%, scrie Financial Times.

Vânzările grupului chinez, inclusiv ale maşinilor hibrid "plug-in", au crescut cu 359%. Expansiunea agresivă în Europa a coincis cu o scădere a vânzărilor pentru Tesla din cauza îmbătrânirii portofoliului său de produse și a reacției la intervenția lui Musk în politica regională.

"Acesta este un moment decisiv pentru piața auto din Europa, mai ales dacă luăm în considerare faptul că Tesla a condus piața europeană a vehiculelor electrice cu baterii timp de ani de zile, în timp ce BYD a început oficial operațiunile dincolo de Norvegia și Olanda abia la sfârșitul anului 2022", a declarat Felipe Munoz, analist global la Jato Dynamics.

Vânzările Tesla au continuat să scadă pe principalele piețe europene, în ciuda unei actualizări recente a mașinii sale emblematice Model Y. Musk a anunțat, de asemenea, că se retrage din rolul său guvernamental în SUA pentru a se concentra pe conducerea producătorului auto, după ce profiturile sale din primul trimestru au ajuns la cel mai scăzut nivel din trimestrul al patrulea din 2020.

Declinul companiei americane în Europa vine, de asemenea, în contextul în care Renault, Stellantis și alte mărci au lansat, în mod agresiv, noi modele de vehicule cu baterii la prețuri mai accesibile pentru a respecta reglementările mai stricte privind emisiile în UE începând cu acest an. Pentru luna aprilie, Renault, Škoda, Volkswagen, Audi și BMW au depășit, de asemenea, Tesla în ceea ce privește vehiculele pur electrice.

La nivel global, BYD a depășit Tesla ca cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, datorită cererii puternice de pe piața sa internă. Cu toate acestea, grupul chinez este relativ nou venit în Europa, iar pătrunderea sa rapidă pe piețele de peste mări a stârnit îngrijorare în rândul producătorilor auto occidentali.

BYD și alte grupuri chineze și-au extins gama de produse în Europa, crescând vânzările de hibrizi plug-in, care sunt exceptate de tarifele de 45% pentru vehiculele electrice din China, împuse de Uniunea Europeană.

În aprilie, vânzările de vehicule electrice produse în China au crescut cu 59% față de anul precedent în Europa, ajungând la 15.300 de vehicule, în timp ce hibrizii plug-in au crescut de aproape opt ori, ajungând la 9.649 de unități, potrivit Jato. În ultimii ani, BYD a lansat opt modele în peste 30 de țări europene, inclusiv hatchback-ul compact Seagull cu un preț de până la 22.990 de euro, practic fără rivali direcți în segment, adaugă FT.

"Avem misiunea de a face ca toate tehnologiile de vârf și inovațiile BYD să ajungă la cât mai mulți clienți din lume", a declarat săptămâna trecută Jolin Zhang, director general adjunct al BYD Europe, la summitul FT Future of the Car.

Ea a adăugat că BYD oferă un "spectru complet" de produse, de la vehicule electrice la hibrizi plug-in, pentru a acoperi "profilul divers al clienților" de pe continent. Compania intenționează să producă local prin intermediul uzinelor sale din Ungaria și Turcia pentru a face față tarifelor, însă unele dintre aceste ambiții au fost implicate în tensiuni geopolitice.

Comisia Europeană investighează dacă China a acordat subvenții neloiale pentru prima fabrică europeană a companiei, situată în Ungaria, a raportat Financial Times. Planul său de a construi o fabrică în Mexic s-a confruntat, de asemenea, cu obstacole în obținerea aprobării din partea autorităților chineze, pe fondul temerilor că tehnologia sa pentru mașini inteligente ar putea trece granița în SUA.