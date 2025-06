Tesla a făcut prima livrare fără șofer a unei mașini noi către un client. Compania a filmat cursa și a publicat imaginile video

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat că producătorul auto a finalizat prima livrare fără șofer a unei mașini noi către un client, direcționând un SUV Model Y de la fabrica Gigafactory a companiei din Austin, Texas, către o clădire de apartamente din zonă pe 27 iunie, potrivit CNBC.

Contul Tesla de pe rețeaua de socializare X, care este, de asemenea, deținut de Musk, a distribuit peste noapte un videoclip care arată Model Y traversând drumurile publice din Austin, inclusiv autostrăzile, fără niciun om pe scaunul șoferului sau al pasagerului din față al mașinii.

World's first autonomous delivery of a car!



This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner's home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq