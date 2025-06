Gumball 3000. Raliul celor mai scumpe mașini din lume ajunge în Craiova

Mașini de lux ai faimoasei curse Gumball 3000 au fost expuse în Piața Constituției din București în 2016. Foto: Hepta

Celebrul raliu exclusivist al milionarilor ajunge în toamnă, din nou, în România. Gumball 3000 va aduce peste 100 de bolizi de lux cu sute de cai putere, dar și multe vedete internaționale în Craiova, locul unde oamenii vor putea admira mașinile de milioane de euro. Anul acesta cursa se va desfășura pe traseul Istanbul-Ibiza, iar pe 22 septembrie mașinile se vor opri în Craiova. Organizatorii raliului le-au oferit craiovenilor, în acest weekend, o surpriză și au adus în oraș un supercar, care va fi prezent și la evenimentul din toamnă.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat la începutul lunii februarie că orașul va fi inclus în traseul celebrei curse Gumball 3000 de anul acesta.

Craiovenii abia așteaptă să vadă spectacolul mașinilor.

„În septembrie, o să vină mașini foarte puternice, mașini unice: Ferrari, Porsche, o să fie și un McLaren Senna, care are un cost de achizție de peste un milion de euro”, a spus Dragoș, proprietarul unei mașini.

Un supercar ce va fi prezent și la evenimentul din toamnă a fost prezentat pentru fani la IntenCity festival. Tot la acest festival a fost și CJ, DJ-ul oficial al Gumball 3000.

„Este prima oară când sunt aici și mă bucur de oraș. Abia așteptăm să ne întoarcem pe 22 septembrie, când Piston Gumball se oprește chiar aici.



Vom arăta lumii ce se întâmplă în Craiova, asta este ceea ce se întâmplă. Vom arăta tuturor celor implicați în Raliul Gumball din acest an de ce acest oraș este uimitor, de ce este important.

Am făcut deja un mic tur al orașului, am mâncat ceva, am cunoscut câțiva localnici și este un loc cu adevărat fantastic. Şi ținând cont că am călătorit în toată lumea. Am fost în multe orașe, dar este ceva foarte special în Craiova, pe care abia așteptăm să îl împărtășim participanților la Raliul Gumball”, a spus el.

Craiova, destinație-cheie în traseul Gumball 3000

Sosirea oficială a Raliului Anual Gumball 3000 în Craiova va avea loc luni, 22 septembrie, între orele 11.00 și 15.00. 100 de mașini excepționale vor fi atunci în Piața „Mihai Viteazul“ și pe strada A.I. Cuza.

Ediția din acest an a Gumball 3000, cunoscut drept cea mai exclusivistă experiență posibilă la volan, are loc între 20 și 27 septembrie, de la Istanbul la Ibiza.

Cursa Gumball 3000 a avut loc prima dată în 1999 la inițiativa lui Maximillion Cooper, antreprenor, designer și colecționar de artă britanic. Anual, la acest raliu participă vedete și milionari din Topul Forbes, ceea ce nu e de mirare, având în vedere că taxa de participare se ridică la 40.000 de lire sterline.

Anual, participanții la raliu parcurg în jur de 4800 de kilometri pe un alt traseu de fiecare dată.