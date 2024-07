Cu cât s-a scumpit „coșul lui Ciolacu” de cumpărături, în ultimele nouă luni. Experiment Antena 3 CNN: „Am pus în coș aceleași produse”

Experiment cu coșul de cumpărături al premierului Marcel Ciolacu, din octombrie 2023. Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN

În urmă cu 9 luni, premierul Marcel Ciolacu făcea cumpărături la un magazin din București încercând să demonstreze câte produse pot fi cumpărate cu suma de 100 de lei. A pus în coş câteva alimente precum legume şi fructe, lactate, mezeluri. Antena3 CNN a refăcut coşul premierului, care acum ne costă mai mult.

Echipa Antena 3 CNN a mers la același magazin unde acum 9 luni premierul Marcel Ciolacu își făcea cumpărăturile. Acesta a plătit atunci 93 de lei și 50 de bani. Am pus și noi în coș aceleași produse și am observat că acum ne costă cu aproximativ 15% mai mult. Am plătit, pentru câteva produse de bază și câteva care nu sunt considerate a fi de bază, 107 lei și 39 de bani.

Sunt scumpiri semnificative în ceea ce priveşte mezelurile. Acelaşi salam ne costă acum, la 9 luni distanţă, cu peste 5 lei mai mult. În ciuda faptului că suntem în sezon, pentru unele legume şi fructe plătim mai mult faţă de toamna anului trecut. Kilogramul de mere, de exemplu, este cu 2 lei mai scump. Creşterea de preţ pentru pâine este de peste 20 la sută.

Magazinul unde premierul a făcut cumpărărturi anul trecut are acum sortimente diferite de castraveţi şi ouă, însă preţurile sunt asemănătoare. Singura ieftinire de peste 1 leu per kilogram este pentru zahăr. Chiar dacă preţurile sunt în creştere, important este că şi veniturile sunt mai mari, spune premierul.

„E normal că există o dinamică. Dacă facem raportare la un bon de acum 10 ani veţi vedea că raportarea numerică este la fel de mare”, a declarat Marcel Ciolacu, în acest weekend.

Alimentele ocupă primul loc în topul cheltuielilor făcute de români, conform Institutului Național de Statistică (INS).