Datoria publică a României crește într-un ritm alarmant: 300.000 de lei pe minut. Cristian Păun: „Falimentul ne bate la uşă”

Profesorul universitar a explicat că povara financiară asupra românilor este uriașă. Sursa foto: Getty Images

Datoria publică a României creşte într-un ritm alarmant cu aproximativ 300.000 de lei (60.000 de euro) pe minut, a declarat profesorul universitar Cristian Păun, adăugând că „falimentul ne bate la ușă”. Economistul a spus că datoria publică a ajuns la 240 de miliarde de euro, iar fiecare familie din țară duce o povară financiară în spate de aproximativ 50.000 de euro, relatează Agerpres.

„Datoria României creşte astăzi cu aproximativ 300.000 de lei pe minut (circa 60.000 de euro pe minut). Vorbesc doar despre creştere, nu despre datoriile care sunt folosite pentru a le achita. Asta înseamnă cam 400 de milioane de lei pe zi.

Datoria publică a României a ajuns la 240 de miliarde de euro. Ea are în spate ani buni de deficit imens în care statul s-a întins mai mult decât îi este plapuma, a finanţat la greu consumul, plătind pentru un stat ineficient, obez şi resursofag. Din această datorie publică, jumătate este externă, ceea ce arată o dependenţă imensă şi în creştere de cei din afara ţării”, a scris Cristian Păun pe Facebook.

Fiecare român e dator cu 12.000 de euro

Profesorul universitar a explicat că povara financiară asupra românilor este uriașă, iar din zece ani de muncă, șapte ani sunt pentru stat.



„Povara financiară a acestei datorii publice, pe care o duce astăzi în spate fiecare român, a ajuns la circa 12.000 de euro. Asta înseamnă că fiecare familie cu doi adulţi şi doi copii are, astăzi, în spate o datorie de aproape 50.000 de euro. O familie cu doi adulţi şi doi copii, având venituri înjumătăţite, deoarece aceşti copii au vreo 20 de ani. Mai mult, muncim cam 7 ani din 10 să ne plătim taxele către stat, iar doar 3 ani din 10 sunt efectiv pentru noi şi familia noastră”, a spus economistul.

Cristian Păun a atras atenția că România este sufocată de dobânzile foarte mari, pe care tot românii le decontează.



„Anul acesta estimăm că vom plăti circa 68 de miliarde doar la dobânzi. Asta înseamnă circa 700 de euro/an din buzunarul fiecărui român (incluzând şi copiii noştri). Adică, vreo 3.000 de euro/an din bugetul fiecărei familii, cu 2 adulţi şi 2 copii. Din acest motiv trebuie să muncim 7 ani din 10 pentru taxe. Ca să plătim nu pentru educaţie şi sănătate, ci pentru dobânzi”, a afirmat Păun.

Avertismentul economistului

În opinia sa, continuarea politicii deficitelor bugetare ridicate şi a îndatorării reprezintă un risc major pentru România.



„România este astăzi într-un mare impas. Dacă politicienii nu se trezesc şi ne împing în continuare pe acest drum al deficitelor şi al îndatorării, nu ajungem deloc bine. Falimentul ne bate la uşă. Creditorii ne bat la uşă.

Deja, statul împrumută cu aproape 40% mai mult decât sectorul privat din România. În timp ce datoria sectorului privat a avut o evoluţie relativ constantă în ultimii ani, cea publică a crescut exponenţial.

Cu siguranţă, împrumuturile statului nu merg cu precădere către investiţii, statul concurând tot mai mult cu sectorul privat pentru resurse de finanţare. O prostie!”, a avertizat economistul.

Profesorul universitar consideră că reducerea deficitelor şi realizarea reformelor sunt esenţiale pentru stabilitatea finanţelor publice în perioada următoare.



„Finanţele ţării trebuie păzite cu străşnicie în perioada următoare. Trebuie apărate de politicieni iresponsabili, complet rupţi de problemele imense generate de deficite şi de datorii acumulate în mod iresponsabil.

Este clar că, în anii următori, nu mai este loc nici de prea mult deficit, nici de prea multă datorie publică. Doar reformele ne mai pot salva. Mimarea lor nu ne scoate prea mult din acest impas! Unul extrem de periculos...”, a adăugat Cristian Păun.