eMAG a dat startul reducerilor de Crăciun! 5 idei de cadouri pentru EA la ofertă

eMAG cadouri de Craciun pentru EA. Magazinul online eMAG a dat startul campaniei de reduceri de sarbatori.

eMAG cadouri de Craciun pentru EA – Toate ofertele sunt AICI.

In oferta sunt incluse cosmetice, creme pentru ingrijirea tenului, parfumuri, ceasuri, genti, portofele, bijuterii, haine, incaltaminte, dulciuri sau cosuri cadou.

Iata cateva dintre cele mai atractive oferte la cadouri de Craciun:

eMAG cadouri de Craciun pentru EA – creme pentru ingrijirea tenului

1. Trusa Vichy LIFTACTIV Collagen Specialist crema pentru toate tipurile de ten, 50ml +Liftactiv Fiole Glyco C 2ml, are o reducere de 23% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru Ea.

Pretul este AICI.

Crema de zi pentru corectarea semnelor vizibile datorate reducerii nivelului de colagen din piele

Eficacitate demonstrata si vizibila asupra ridurilor, trasaturilor lasate, lipsei tonifierii si prezentei petelor pigmentare.

Ingrediente active:

Apa Termala Mineralizanta Vichy, bogata in 15 minerale esentiale pentru sanatatea pielii se asociaza cu peptidele antirid si Vitamina C pentru corectarea progresiva a piederii nivelului de colagen din piele.

Textura hidratanta, onctuasa.

Hipoalergenic.

Testat pe pielea sensibila.

Bogata in ingrediente dermatologice de origine naturala, crema de zi antirid Liftactiv Collagen

Specialist ofera tenului puterea de a combate semnele imbatranirii. Corectie progresiva a reducerii nivelului de colagen din piele.

eMAG cadouri de Craciun pentru femei

Contine peptide de tip I, peptide de tip II, Vitamina Cg, Apa Termala Mineralizanta Vichy.

Liftactiv Fiole Glyco C, 2ml

Fiole pentru exfoliere nocturna, Liftactiv Specialist Glyco-C.

10% Complex cu acid glicolic ce ilumineza si exfoliaza tenul.

Vitamina CG de origine naturala pentru reducerea petelor pigmentare.

Acid Hialuronic de origine naturala pentru o hidratare intensa.

Apa vulcanica Vichy bogata in 15 minerale esentiale, ce ajuta la intarirea barierei protectoare a pielii.

eMAG cadouri de Craciun pentru EA - ceasuri

2. Ceasul rotund Fossil analog cu cadran cu irizatii, Argintiu, are o reducere de 47% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru Ea.

Mecanismul este pe baza de quartz, iar displayul analog. Stilul este casual. Ceasul face parte din colectia Kerrigan Mini. Rezistenta la apa: 5 ATM.

Detalii: cadran cu irizatii, decorat cu cristale.

In ceea ce priveste cadranul, materialul geamului este cristal mineral. Culoarea cadranului este albastru irizat.

Carcasa este rotunda, din inox, de culoare argintie.

Cureaua este din inox, de culoare argintie, si are o latime de 8mm. Lungimea bratarii este de 17,5 cm. Se inchide cu o catarama tip bijuterie.

eMAG cadouri de Craciun pentru femei - portofele

3. Un portofel din piele ecologica cu fermoar si model monograma de la U.S. Polo Assn. Negru/Albastru lavanda, are o reducere de 38% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru EA.

Marimea este de 9x17x3 cm. Are culorile negru / albastru lavanda. Este fabricat din piele ecologica. Se inchide cu fermoar si are urmatoarele buzunare:

- sloturi pentru card

- buzunare interioare aditionale

- compartiment pentru bancnote

eMAG cadouri de Craciun pentru EA - bijuterii

4. Un colier cu pandantiv in forma de inima, decorat cu cristale Swarovski, Argintiu, de la Ted Baker, are o reducere de 48% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru EA.

Colierul este argintiu, fabricat din alama. Sistemul de inchidere este de tip lobster. Colierul este decorat cu cristale Swarovski.

Lungimea sa este de 42+5 cm.

eMAG cadouri de Craciun pentru EA - parfumuri

5. Apa de Parfum Versace Eros, Femei, 100ml, are o reducere de 26% in campania eMAG cadouri de Craciun pentru EA.

Eros Pour Femme de Versace este un parfum Floral Lemnos Mosc de dama.

Acesta este un parfum nou, Eros Pour Femme a fost lansat in 2014. Eros Pour Femme a fost creat de Alberto Morillas, Olivier Cresp si Nathalie Lorson.

Note de varf: lamaie siciliana, bergamota de Calabria si rodie;

Note de mijloc: floare de lamai, iasomie Sambac, iasomie si bujor;

Note de baza: lemn de santal, ambroxan, mosc si note lemnoase.

