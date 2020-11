eMAG Black Friday 2020. 15 fiare și stații de călcat reduse și cu 67%

eMAG Black Friday 2020. Magazinul online eMAG a lansat in acest an un adevarat val de reduceri la statii si fiare de calcat.

Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit statii si fiare de calcat ce au reduceri chiar si de 67% din pret.

In oferta eMAG sunt produse de la branduri precum Tefal, Philips, Electrolux sau Rowenta.

eMAG Black Friday 2020 statii de calcat Philips

1. O statie de calcat Philips FastCare Compact, 2400 W, talpa, are o reducere de 16% si costa doar 299,99 lei

2. O statie de calcat Tefal Express Protect 2200 W, presiune 6 bari, are o reducere de 43% si costa 449,99 lei

eMAG Black Friday 2020 statii de calcat Electrolux

3. O statie de calcat Electrolux 2400 W, 7,2 bari, 430 de grame, talpa, are o reducere de 44% si costa 699,99 lei

4. O statie de calcat de inalta presiune Tefal Pro Express Ultimate beneficiaza de o reducere substantiala, de 45% din pret, si costa 1.199 de lei

5. Un fier de calcat Philips EasySpeed Advanced, 2300 W, 0,3 litri, costa doar 139,99 lei

eMAG Black Friday 2020 fiare de calcat Tefal

6. Un fier de calcat Tefal EasyGliss Plus 2500 W, 190g/min, are o reducere de 29% in campania eMAG Black Friday 2020 si costa 169,99 lei

7. Un fier de calcat Philips Azur, 2500 W, debit abur 50g/min, jet abur 220g, functie Quick, are o reducere de 42% si costa 199,99 lei

eMAG Black Friday 2020 fiare de calcat Rowenta

8. Un fier de calcat Rowenta Focus Excel, 2600 W, functie ECO, are o reducere de 40% si costa 259,99 lei

9. Un fier de calcat Russell Hobbs Copper Express, 2600 W, talpa din cupru, are o reducere de 13% si costa 129 de lei

10. Un fier de calcat Zass A10, 2800 W, talpa ceramica, calcare verticala, beneficiaza de o reducere de 38% si costa 109,90 lei

eMAG Black Friday 2020 aparate de calcat vertical

11. Un aparat de calcat vertical portabil Zass ZGS 01, putere 1000 W, are o reducere de 27% si costa numai 79 de lei

12. Un aparat de calcat cu abur Tefal Pro Style Care, 2000 W, costa 489,99 lei

eMAG Black Friday 2020 aparate de calcat vertical cu abur

13. Un aparat de calcat vertical cu abur Philips ComfortTouch, 1,8 litri, 2000 W, beneficiaza de o reducere de 20% si costa 649,99 lei

14. Un aparat de calcat vertical cu abur ZASS ZHG 03, putere de 1580 W, are o reducere de 67% si costa 179,90 lei

15. Un fier de calcat cu abur Taurus Geyser Eco 2800 W, jet aburi de 180 g/min, beneficiaza de o reducere de 19% in campania eMAG Black Friday 2020 si costa 238 de lei

