CNN: Nicio navă din China nu se îndreaptă spre principalele porturi din California. Oficialii nu au mai văzut așa ceva de la pandemie

În ultimele 12 ore, nicio navă de marfă nu a plecat din China cu destinația principalelor două porturi americane de pe Coasta de Vest. Foto: Getty Images

Vineri dimineață, oficialii portuari de pe Coasta de Vest au declarat o situație neașteptată: în ultimele 12 ore, nicio navă de marfă nu a plecat din China spre principalele două porturi americane de pe Coasta de Vest. Ultima astfel de absenţă s-a înregistrat la începutul pandemiei, scrie CNN.

Cu doar șase zile în urmă, 41 de nave erau programate să plece din China către Complexul Golfului San Pedro, care include Portul Los Angeles și Portul Long Beach, ambele în California. Vineri, numărul acestora a fost zero.

Războiul comercial declanșat de președintele Donald Trump, prin impunerea unor tarife ridicate asupra majorității importurilor din China, a dus la o reducere semnificativă a volumului de mărfuri transportate pe mare. Pentru multe companii, a devenit prea costisitor să continue relațiile comerciale cu China, unul dintre principalii parteneri ai SUA.

Oficialii portuari sunt îngrijorați nu doar de lipsa navelor, ci și de rapiditatea cu care a scăzut traficul maritim.

"Este un semnal de alarmă. Vedem cifre care depășesc cele din perioada pandemiei, în privința anulărilor și reducerii numărului de sosiri", a declarat Mario Cordero, directorul general al Portului Long Beach.

Cele mai aglomerate porturi americane înregistrează scăderi drastice ale volumului de marfă. La Long Beach, traficul a scăzut cu 35-40% față de nivelul normal. Portul Los Angeles a raportat o scădere de 31% în această săptămână, iar Portul New York și New Jersey anunță că se pregătește și el pentru o încetinire. Miercuri, Portul Seattle a declarat că nu are nicio navă container în port – o situație care nu a mai fost înregistrată din perioada pandemiei.

"Asta pentru că, pur și simplu, nu se mai transportă nimic", a explicat comisarul portuar Ryan Calkins pentru Kaitlan Collins, de la CNN.

Reprezentanții comerciali ai SUA și Chinei urmează să se întâlnească în acest weekend, la Geneva, pentru primele discuții față în față, într-o tentativă de a detensiona conflictul economic. În prezent, majoritatea mărfurilor chineze importate în SUA sunt supuse unui tarif de 145%, iar exporturile americane către China au un tarif de 125%. Vineri, președintele Donald Trump a sugerat reducerea tarifelor la 80%, dar a precizat că decizia finală aparține secretarului Trezoreriei, Scott Bessent.

Pentru consumatorii americani care se confruntă cu prețuri mai mari sau lipsa anumitor produse, Mario Cordero atrage atenția că o înțelegere comercială este urgentă.

"Dacă nu vedem o schimbare rapidă în această situație incertă, rafturile goale vor deveni o realitate. Consumatorii vor simți impactul în următoarele 30 de zile", a avertizat Cordero.

Peste 63% din mărfurile care intră în Portul Long Beach provin din China, cea mai mare pondere din toate porturile americane. Totuși, aceasta a scăzut de la 72% în 2016, deoarece comercianții se îndreaptă spre alte piețe, pe fondul tensiunilor comerciale.

China rămâne o sursă majoră de importuri pentru SUA. Compania Maersk, al doilea cel mai mare operator de transport maritim din lume, a declarat pentru CNN că volumul comercial dintre SUA și China a scăzut cu 30-40% față de valorile normale.

"Dacă nu apare o detensionare în relațiile cu China și nu se încheie noi acorduri comerciale, am putea intra într-o perioadă cu efecte pe termen lung, mai grave decât cele actuale", a afirmat Vincent Clerc, directorul general al Maersk.

Statele Unite şi China au început negocierile la Geneva, însă delegaţia Chinei a plecat la jumătatea discuţiilor. Recent, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a spus că există o oportunitate pentru un "mare acord" între SUA şi China privind comerţul.