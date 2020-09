eMAG reduceri. 3 combine frigorifice clasa A+ sub 1.100 de lei

eMAG reduceri combine frigorifice. Magazinul online emag.ro are oferte excelente in aceasta perioada la combine frigorifice de la diferite branduri.

Am analizat oferta si am descoperit 3 combine frigorifice eficiente energetic si incapatoare care au preturi excelente.

eMAG reduceri combine frigorifice Heinner

1. Combina frigorifica Heinner HC-V268BKA+, 268 l, Clasa A+, Control mecanic, H 170 cm, Negru, are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri combine frigorifice si beneficiaza si de livrare gratis pana in casa.

Clasa energetica A+ - Beneficiezi de un consum optim de energie electrica si o super economie, in comparatie cu produsele din clasele inferioare.

Capacitate neta 268 de litri - Capacitate de incarcare suficienta pentru nevoile zilnice ale intregii familii.

Control mecanic cu termostat ajustabil - Setezi simplu si rapid atat temperatura din compartimentele de racire si congelare, dar si modul de functionare dorit.

3 Rafturi sticla frigider si 3 sertare congelator + compartiment pentru fructe si legume: Ai compartimente spatioase si convenabile pentru toate nevoile tale si intotdeauna suficient spatiu. Raceste sau congeleaza alimentele si pastreaza fructele si legumele la fel de proaspete si gustoase ca in ziua in care au fost culese.

eMAG reduceri combine frigorifice clasa A+

Lumina LED - Lumina moderna de tip LED, durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigura vizibilitate in orice colt al frigiderului.

Usi reversibile - Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific. Monteaza-le asa cum doresti si in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie.

Culoare: Negru - Designul atractiv si culoarea eleganta il fac usor de incadrat in orice tip de decor.

eMAG reduceri combine frigorifice Arctic

2. Combina frigorifica Arctic AK54270+, 262 l, Clasa A+, Garden Fresh, H 170.5 cm, Alb, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Ea beneficiaza si de livrare gratuita pana in casa.

Cu aceasta combina frigorifica din clasa energetica A+, cu rafturi ajustabile si cutie pentru legume si fructe, folosesti intr-un mod convenabil spatiul necesar pastrarii alimentelor. In plus, dimensiunile reduse iti permit amplasarea produsului chiar si in spatiile restranse.



CLASA ENERGETICA A+ - Ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A. Te bucuri de functiile combinei tale frigorifice cu un consum redus de energie.



FAST FREEZE ZONE - Compartiment superior al congelatorului ce ofera posibilitatea congelarii rapide. Alimentele tale vor fi congelate intr-un timp mult mai scurt.



RAFTURI SAFETY GLASS - Rafturile fabricate din sticla cu o rezistenta ridicata ofera o siguranta sporita, prevenind accidentele. Acestea permit plasarea recipientelor grele, de pana la 25 kg, pe orice raft. In plus, rafturile sunt ajustabile si permit folosirea eficienta a spatiului din combina frigorifica, prin mutarea rafturilor in functie de nevoile tale.



GARDEN FRESH - Compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Alimentele tale vor fi proaspete si gustoase o perioada indelungata.

eMAG reduceri combine frigorifice ieftine

MIX ZONE - Rafturi ajustabile pozitionate pe usa, dedicate depozitarii recipientelor de diverse dimensiuni precum borcane sau sosuri. Tu decizi cum sa iti organizezi combina frigorifica astfel incat sa fie spatiu suficient.



XXL BOTTLE - Raft pozitionat pe usa, dedicat depozitarii sticlelor de mari dimensiuni. Sticlele tale vor fi mereu la indemana.



USI REVERSIBILE - Combinele frigorifice Arctic iti ofera posibilitatea de a monta usile in functie de nevoile tale si spatiul de care dispui. Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific.



RAFTURI AJUSTABILE - Permit folosirea eficienta a spatiului din frigider, prin mutarea rafturilor in functie de nevoile tale. Tu decizi cum iti organizezi frigiderul pentru a avea spatiu suficient.



TERMOSTAT AJUSTABIL - Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic sunt dotate cu un termostat usor de folosit. Acesta are scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare.

eMAG reduceri combine frigorifice Albatros

3. Combina frigorifica Albatros CF34A+, 273 l, Clasa A+, Lumina interioara, H 176 cm, Alb, are o reducere de 19% in campania eMAG reduceri combine frigorifice.

Combina frigorifica Albatros are o capacitate neta de 273 litri si o inaltime de 1.76 metri, raspunzand practic si rapid nevoilor tale. Designul elegant si culoarea alba ii fac loc rapid in bucataria ta.



Clasa Energetica A+ - Te bucuri de confort si calitate cu un consum redus de energie. Fiind incadrata in clasa energetica A+, combina frigorifica Albatros are un consum de numai 237kWh/an.

Dimensiuni generoase - Daca iti place sa ai o alimentatie cat mai diversificata, iti oferim cea mai buna solutie. Combina frigorifica Albatros are o capacitate bruta de 282 litri si o inaltime de 1.76 metri, raspunzand practic si rapid nevoilor tale.

eMAG reduceri combine frigorifice cu termostat reglabil

Iluminare LED - Continutul frigiderului tau va fi tot timpul la vedere! Led-ul din interiorul acestuia dispune lumina in mod egal catre toate colturile, iar tu vei avea acces facil catre alimentele si bauturile tale preferate. In plus, cu ajutorul LED-ului economisesti si energie.



Termostat reglabil - Cu ajutorul termostatului reglabil din interior poti seta temperatura dorita in ambele compartimente, atat in frigider cat si in congelator.



Usi reversibile si picioare reglabile - Proiectata pentru a satisface nevoile tale, combina frigorifica Albatros isi gaseste rapid loc in casa ta.

Aceasta are usile reversibile, astfel ca tu le poti monta atat pe partea stanga, cat si pe partea dreapta, in functie de locul de care dispui. Piciorusele reglabile asigura o montare corecta a combinei in orice loc al casei tale.



Detalii Frigider: capacitate neta 243 litri, 4 rafturi de sticla, 5 balcoane pe usa, 2 sertare pentru legume.

Congelatorul este prevazut cu 3 sertare mari cu o capacitate totala de 90 de litri.

