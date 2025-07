Incendii grave de vegetaţie în Creta, Kythera și Halkidiki, unde sunt turiști români în vacanță

Vântul puternic îngreunează intervenția contracronometru a pompierilor eleni. Sursa foto: X / @nanana365media

Sute de pompieri greci au fost mobilizaţi pentru incendiile de vegetaţie din Creta, Kythera și Halkidiki, unde sunt turiști români în vacanță. Autorităţile elene folosesc multe elicoptere în eforturile de stingere a flăcărilor. Din nefericire, vântul îngreunează misiunea pompierilor. Aproape 2.000 de persoane au fost evacuate din calea focului. Mai mulți români se află în concediu în Halkidiki şi au mărturisit că se gândesc să plece spre casă, în România.

Cele mai grave incendii de vegetaţie au fost raportate pe insulele Creta și Kythera, dar și în nordul regiunii Halkidiki, unde mulți cetățeni români aleg să își petreacă concediul de vară.

Pe social media au apărut mai multe fotografii, dar şi filmări cu flăcările violente care mistuiesc totul în calea lor.

› Vezi galeria foto ‹

Din cauza riscului crescut de incendii de vegetaţie din Grecia, oficialii din cadrul MAE au emis joi o atenţionare de călătorie pentru românii care se află deja în ţara elenă, dar şi pentru cei care urmează să ajungă acolo; totodată, au făcut o serie de recomandări.

Autorităţile au evacuat peste 1.500 de oameni, atât locuitori, cât şi turişti, au relatat jurnaliştii de la BBC. Pe insula Creta, un incendiu cu propagare rapidă a izbucnit miercuri în apropierea localității Ierapetra, forțând evacuarea a cel puțin patru așezări, printre care Achlia, și punând în pericol locuințele, conform presei elene.

Potrivit BBC, peste 200 de persoane evacuate sunt adăpostite în arena sportivă interioară a orașului Ierapetra.

??A fast-moving wildfire on the Greek island of Crete forced early Thursday evacuations of homes and hotels near the port of Ierapetra on the south coast. Strong winds spread the flames through hillside forests, damaging homes and threatening coastal areas.



More than 1,500… pic.twitter.com/Sd8Ku88Cmu July 3, 2025

Din păcate, sunt incendii de vegetaţie şi în cea mai estică regiune a Cretei: Lasithi – care este una dintre cele patru unități administrative (prefecturi) ale insulei.

Flăcările s-au răspândit rapid, amenințând locuințe, unități de cazare turistice și infrastructură critică, inclusiv o stație de alimentare cu combustibil.

Peste 150 de pompieri și aproape 40 de de vehicule și cisterne de apă au fost mobilizați, iar întăriri sosesc pe calea aerului și pe mare din Atena, relatează The Greek Herald. Vânturile puternice și terenul dificil au făcut ca eforturile de stingere să fie îngreunate.

BREAKING: A massive evacuation is underway in Ferma, Ierapetra, on the Greek island of Crete, as an out-of-control wildfire nears hotels, rental rooms, and homes. Authorities have ordered the area cleared for safety.pic.twitter.com/Jg0VO78WKM — Volcaholic ? (@volcaholic1) July 2, 2025

"Este un incendiu foarte dificil și încă nu a fost stins", a declarat pentru Reuters un oficial al pompierilor, adăugând că vântul și relieful împiedică operațiunile, conform sursei citate.

Just my luck to come to Crete and get an emergency warning for wild fires. Doesn’t help I can see the fucking smoke next to my resort?‍♂️?‍♂️?‍♂️?? pic.twitter.com/t8ycPizzjC — Matt C (@Matt_G_C_) July 2, 2025

Deși nu au fost raportate victime, unele case au suferit pagube, iar aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate în adăposturi temporare.

?GREECE ??| #CreteFire : Greek firefighters are on the front lines of a wildfire raging on the popular holiday destination of #Crete island. Acres of forest are burned, homes are threatened. Residents and tourists from at least four settlements on the island have been evacuated. pic.twitter.com/k7MgrKyc9z — Nanana365 (@nanana365media) July 3, 2025

Tot mai multe incendii de vegetaţie pe teritoriul Greciei

Grecia, care se confruntă adesea cu incendii în timpul verilor toride și uscate, înregistrează incendii din ce în ce mai distructive, atribuite efectelor schimbărilor climatice.

În Halkidiki, un alt incendiu a izbucnit în regiunea Vourvourou, arzând păduri în apropierea localității Livari, aproape de zone rezidențiale. Deși frontul de foc este relativ mic, aproximativ 800 de metri lungime, un camping din apropiere a fost evacuat din precauție.

Mai mulți români se află în concediu în zona Halkidiki şi au mărturisit că se gândesc să plece spre casă, în România. Serviciile de urgență au emis o alertă 112, sfătuind localnicii să se îndrepte spre Nikiti.

Primarul din Sithonia, Ioannis Mallinis, a declarat: "Am acționat rapid și am evitat ce era mai rău".

Peste 140 de pompieri, 14 avioane, cinci elicoptere și voluntari locali sunt implicați în eforturile de stingere a incendiului, iar autoritățile sunt optimiste că vor reuși să-l stăpânească.

De asemenea, echipajele intervin și la un incendiu necontrolat pe insula Kythera. Cunoscută şi sub denumirea "Kythira", insula situată în Marea Ionică, la sud de Peloponez,

a început să apară pe radarul turiștilor români, deși, nu este încă un destinație de masă.

Insula Kythera este un "hidden gem", o insulă liniștită, cu peisaje naturale superbe — plaje neaglomerate, castele venețiene și sate tradiționale. Legendară ca "insula Afroditei", aceasta oferă o experiență autentică și romantică, departe de aglomerația marilor destinații turistice.