eMAG reduceri. 3 laptopuri puternice reduse si cu 43% in Stock Busters

Am analizat oferta si am descoperit laptopuri foarte ieftine, si la 900 de lei.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters Allview

1. Laptopul 2 in 1 Allview Allbook M cu procesor Intel® Celeron® N3350 pana la 2.40 GHz, cu diagonala de 13,3 inchi, Full HD, IPS, 4GB, 64GB eMMC, Intel® HD Graphics, Microsoft Windows 10, Grey, are o reducere de 43% in campania eMAG reduceri laptopuri Stock Busters.

O interfata intuitiva si prietenoasa - AllBook M ruleaza sistemul de operare Windows 10 Home Edition, 64 bit., astfel ca vei avea la indemana o interfata prietenoasa si intuitiva. Poti delimita spatiul personal de cel profesional prin crearea de conturi diferite.

Datorita capacitatii sale de 4800mAh, Allbook M iti ofera un timp de utilizare de pana la 7 ore.

Memorie sporita Allbook M vine echipat cu o memorie Flash de 64GB si o memorie RAM de 4GB DDR3. Astfel, nu va trebui sa iti mai faci griji pentru stocarea tuturor aplicatiilor si informatiilor. In plus, cele mai noi update-uri vor putea fi realizate fara necesitatea de a sterge informatii si documente importante.

Ai nevoie de mai mult spatiu? Capacitatea totala de stocare poate creste la AllBook M: laptop-ul are un slot M.2 liber pentru a-i putea adauga un SSD de pana la 1TB.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters cu Windows

Cu o mare putere de procesare, Allbook M vine cu un procesor Intel Celeron Dual-Core N3350, ce atinge frecvente de pana la 1.1GHz si frecventa burst 2.4 GHz.

Lasa-te inspirat de culori vii - Display-ul IPS de 13,3 cu un format 16:9 si o rezolutie de 1920 x 1080 iti vor oferi o experienta unica de utilizare. Vei putea explora in voie deoarece display-ul va reda cu acuratete detaliile in culori expresive.

Allbook M iti pune la dispozitie toate instrumentele de care ai nevoie pentru a explora lumea.

Dimensiunea compacta si greutatea de 1240g fac Allbook M notebook-ul perfect pentru calatorii.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters Lenovo

2. Laptopul Lenovo V145-15AST cu procesor A4-9125 pana la 2.60 GHz, cu o diagonala mare de 15,6 inchi, 4GB, 500GB, DVD-RW, AMD Radeon R3 Graphics, Free DOS, Black, are o reducere de 18% in campania eMAG reduceri laptopuri Stock Busters.

Tastatura ergonomica de dimensiuni mari cu tastatura numerica integrata sunt confortabile pentru utilizare, in timp ce tastele fara goluri reduc acumularile de praf, imbunatatind durata de viata a V145.

Touchpad-ul dintr-o singura bucata este convenabil si confortabil.

Este important de mentionat si ca ecranul antiglare ajuta la reducerea efectelor negative asupra ochilor.

Puteti utiliza o gama larga de periferice, datorita porturilor multiple de pe V145. Ramaneti conectat tot timpul cu AC WiFi si Bluetooth 4.1, tineti conferinte video clare folosind camera HD si difuzoarele Dolby Audio™.

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters Acer

3. Laptopul-tableta Acer Spin 1, flexibil, cu ecran tactil, are o reducere de 17% in campania eMAG reduceri laptopuri Stock Busters. De asemenea, laptopul vine si cu un card-cadou de 32 de GB.

Laptopul Acer Spin 1 este conceput pentru a va oferi libertatea si puterea de a explora. Este realizat din aluminiu gri-metalic si se evidentiaza intr-o categorie de preturi in care plasticul este ieftin. Modelul Acer Spin 1 este subtire, usor si compact.

Iata cateva dintre caracteristicile sale:

Sistem de operare: Windows 10 Home, 64-bit

Procesor: Intel® Celeron® Dual-core (2 Core ™)

Modelul procesorului: N3350

Viteza procesorului: 1,10 GHz

Producator de controlere grafic: Intel®

Tehnologie de memorie grafica: DDR3L SDRAM

Accesibilitate memorie grafica: Impartit

Marimea ecranului: 33,8 cm (13,3 ")

Afisare tipul ecranului: TFT color LCD matricial activ

Tehnologia ecranului de afisare: Tehnica de comutare in plan (IPS)

eMAG reduceri laptopuri Stock Busters cu ecran tactil

Modul ecran: Full HD

Tehnologia iluminarii din spate: LED

Ecran tactil: da

Ecran multi-touch: da

Rezolutia ecranului: 1920 x 1080

Memorie standard: 2GB

Tehnologie de memorie: DDR3L SDRAM

Numarul total de sloturi de memorie: 1

Cititor de carduri de memorie: da

Card de memorie acceptat: microSD

Capacitate memorie flash: 32GB

Wireless LAN Standard

Microfon: da

Sunet stereo

HDMI: da

USB 2.0 : 2 porturi

USB 3.0 : 1 port

Baterie: 3220 mAh, Li-Ion

Autonomie: pana la 10h

Greutate produs: 1,60kg

