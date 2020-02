eMAG reduceri. 3 masini de spalat rufe sub 880 de lei, inclusiv in rate fara dobanda

eMAG reduceri masini de spalat rufe. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la masini de spalat de la diferite branduri.

eMAG reduceri masini de spalat rufe – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit masini de spalat foarte ieftine, eficiente si incapatoare, care costa sub 880 de lei.

Unele dintre ele pot fi cumparate si in rate fara dobanda.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Star-Light

1. Masina de spalat rufe Star-Light WMV-510A++, 5 kg, 1000 RPM, Display LED, Clasa A++, Alb, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

De asemenea, ea poate fi cumparata si in rate fara dobanda.

Aceasta masina de spalat contine 15 programe concepute special pentru nevoile tale de zi cu zi pentru a proteja tesatura si a curata in profunzime cele mai murdare rufe.

Printre ele se numara: programul Rufe Delicate, Lana, Bumbac, Sintetice etc.

Masina de spalat Star-Light WMV-510A++ are o capacitate de 5 kg, ceea ce ii confera avantajul de a putea spala intr-o singura “mana” un volum consistent de rufe, economisind astfel timpul si energia folosite pentru o a doua spalare.

eMAG reduceri masini de spalat rufe clasa A++

Aflata in categoria A++, masina de spalat rufe Star-Light functioneaza la cele mai inalte standarde in ceea ce priveste eficienta consumului energetic, spalarea si respectiv uscarea rufelor.

Pe afisajul electronic LED puteti vizualiza temperatura de spalare a masinii dumneavoastra, numarul de rotatii pe minut (viteza de centrifugare), timpul ramas pana la finalizarea programului, daca usa masinii este blocata sau nu, functiile auxiliare selectate si pozitia actuala in cadrul programului.

Acest program a fost conceput special pentru bebelusul tau si cuprinde o clatire suplimentara ce confera mai multa curatenie hainelor bebelusului tau pentru a-i proteja pielea.

Este recomandat pentru spalarea hainelor persoanelor cu alergii ale pielii sau bebelusilor. Acesta imbunatateste efectele de spalare si mareste timpul suplimentar de spalare.

Programul “Lana” - Program usor de folosit destinat tesaturilor delicate precum cele din lana. Acesta iti curata hainele delicate din lana protejand totodata si tesatura fina.

Temporizatorul ne ajuta sa programam inceperea programului selectat, in intervalul orar convenabil, astfel incat dupa selectarea acestuia, masina va porni singura la ora programata.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Heinner

2. Masina de spalat rufe Heinner HWM-5080VA++, 5kg, 800 RPM, Clasa A++, Functie start intarziat, Sistem Eco Logic, 60 cm, Alb, are o reducere de 22% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

In plus, masina de spalat beneficiaza de 5 ani de garantie si poate fi achizitionata in rate fara dobanda.

Clasa energetica: A++ Economisesti timp si energie electrica cu fiecare spalare.

Sistem electronic de control al balansului - Produsul dispune de sistem electronic al balansului care, prin distribuirea uniforma a rufelor in interiorul tamburului, diminueaza vibratiile si reduce zgomotul produs in timpul stoarcerii.

Capacitate de incarcare 5kg - Capacitate de incarcare standard, perfecta pentru nevoile zilnice.

Start intarziat - Va ofera flexibilitate maxima, permitand setarea pornirii aparatului la programul dorit, intr-un interval de 3-12 de ore.

Blocare contra actionarii de catre copii - Puteti activa aceasta functie pentru a evita actionarea masinii de spalat de catre copii in timpul functionarii acesteia.

Functia pentru indepartarea spumei - Daca este utilizata o cantitate prea mare de detergent, se va forma o cantitate mare de spuma, fiind afectata eficienta etapelor de spalare si clatire. Aceasta functie permite detectarea automata a spumei in exces si indepartarea acesteia.

eMAG reduceri masini de spalat rufe ieftine

Sistem ECO LOGIC - Optimizeaza consumul de apa si detergent, precum si durata programului de spalare in functie de cantitatea de rufe incarcate. Sistemul Eco Logic te va ajuta sa protejezi natura si sa faci si economie. De exmplu, la incarcarea pe jumatate a masinii, economia de energie poate ajunge pana la 50%.

Clatire suplimentara - Selectarea acestei functii activeaza clatirea suplimentara a rufelor.

Spalare express 15 minute - Acest program este adecvat pentru spalarea foarte rapida a unui numar redus de articole de imbracaminte nu foarte murdare.

Bumbac 90°C - Spalare intensiva si in siguranta a hainelor din bumbac

Bumbac ECO Spalare economica a rufelor din bumbac - Este potrivit si pentru spalarea hainelor bebelusilor sau a celor purtate de persoane alergice.

Bumbac 40°C - Spalare intensiva si in siguranta a hainelor din bumbac in functie de temperatura dorita

Easy Care - Programul este destinat spalarii in siguranta a hainelor sintetice sau amestec bumbac

Lana - Program destinat spalarii hainelor delicate din lana, fara a le deteriora.

Clatire - Dupa finalizarea operatiunii de clatire, daca doriti sa clatiti suplimentar rufele, dumneavoastra puteti utiliza acest program pentru orice fel de rufa.

eMAG reduceri masini de spalat rufe Vortex

3. Masina de spalat VORTEX VO1502, 6 kg, Clasa A++, 1000 rpm, 15 Programe spalare, Alb, are o reducere de 18% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Descriere:

Program antialergic

Program rapid 15’

Program zilnic 60’

Program ECO

Blocare pentru siguranta copiilor

Capacitate de spalare (kg): 6

Viteza de centrifugare (rpm): 1000

Clasa eficienta energetica: A++

Clasa eficienta la spalare: A

Clasa eficienta la stoarcere: C

Numar programe spalare: 15

Sistem de control electronic

Butoane selectare directa functii: Start/Pauza, Antialergic, Start intarziat

Material cuva: Polipropilena

Material tambur:Otel inoxidabil

Lungime cablu alimentare (m): 1,3

Picioare ajustabile: Da

Culoare: Alb

