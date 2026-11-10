Excedentul comercial al Chinei a depășit 1.000 de miliarde de dolari. Recordul, anunțat înaintea întâlnirii Xi-Trump de la Shenzhen

2 minute de citit Publicat la 08:28 10 Noi 2026 Modificat la 08:28 10 Noi 2026

Excedentul comercial al Chinei a depășit 1.000 de miliarde de dolari. Recordul, anunțat înaintea întâlnirii Xi-Trump de la Shenzhen. FOTO: Getty Images

Excedentul comercial al Chinei a crescut la peste 1.000 de miliarde de dolari în octombrie, potrivit datelor oficiale publicate marți, pragul fiind atins chiar mai devreme decât anul trecut, când s-a înregistrat suma record, scrie Euronews.

Exporturile celei de-a doua economii a lumii au explodat în ultimele luni, susținute în parte de cererea globală în creștere puternică pentru produse legate de inteligența artificială, inclusiv cipuri, servere pentru centre de date și echipamente de rețea.

Avântul comerțului exterior a oferit Beijingului un colac de salvare economic esențial, în condițiile în care activitatea internă este afectată de problemele de lungă durată ale sectorului imobiliar, odinioară în plin avânt.

Datele vin înaintea unei noi întâlniri cu miză ridicată între președintele Xi Jinping și omologul său american, Donald Trump, la summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), care va avea loc săptămâna viitoare în China.

Potrivit Administrației Generale a Vămilor (GAC), exporturile au crescut luna trecută cu 35,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 412,3 miliarde de dolari, în timp ce importurile au avansat cu 41,6%, până la 307,1 miliarde de dolari. Cu aceste cifre, excedentul comercial total al Chinei în primele zece luni ale anului a ajuns la impresionanta sumă de 1.040 de miliarde de dolari, conform GAC.

„Exportatorii au fost principalul motor al economiei Chinei în acest an. Mă aștept ca aceștia să continue să aibă rezultate bune în viitorul apropiat”, a scris Zhiwei Zhang, președinte și economist-șef la Pinpoint Asset Management. El a adăugat că nu crede că „orientarea politicii macroeconomice a Chinei se va schimba semnificativ până la sfârșitul anului”.

Țara este pe drumul cel bun pentru a depăși recordul de 1.200 de miliarde de dolari atins anul trecut, când pragul de 1.000 de miliarde a fost depășit abia în noiembrie.

Totuși, boom-ul exporturilor a alimentat tensiunile cu mai mulți parteneri comerciali importanți, îngrijorați că avalanșa de produse chinezești mai ieftine îi scoate de pe piață pe producătorii locali.

Summitul Xi-Trump

Exporturile către Statele Unite au crescut luna trecută cu 32,9%, arată datele GAC.

Xi și Trump au menținut un armistițiu fragil în războiul comercial dintre cele două țări de la întâlnirea lor din octombrie anul trecut, convenind recent să prelungească acordul înaintea negocierilor desfășurate în septembrie la Washington.

Cei doi lideri urmează să aibă o nouă întâlnire față în față la reuniunea APEC, programată pe 18 - 19 noiembrie la Shenzhen, unde ar putea avea loc și discuții trilaterale între Trump, Xi și președintele rus Vladimir Putin.

Tensiunile comerciale dintre Beijing și Uniunea Europeană s-au acutizat în ultimele luni.

Datele publicate marți arată că excedentul Chinei în relația cu blocul celor 27 de state a crescut la 310,7 miliarde de dolari în perioada ianuarie–octombrie, peste cele 241,6 miliarde de dolari înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut.

Dezechilibrul comercial a pus o presiune tot mai mare pe Bruxelles să protejeze industriile locale de ceea ce criticii numesc concurența neloială a exporturilor chinezești.

Discuțiile purtate luna trecută la Beijing între comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, și omologul său chinez, Wang Wentao, s-au încheiat cu un acord de limitare a exporturilor de vehicule hibride către Europa.

Analiștii spun că Beijingul se bazează în mare măsură pe exporturi pentru a atinge ținta oficială de creștere economică pentru acest an, de 4,5 - 5,0%, cea mai modestă din ultimele decenii.

Consumul intern a rămas anemic de mai mulți ani, iar datele publicate luni au arătat că inflația este încă mult sub ținta oficială de aproximativ 2%.