Isărescu: A fost presiune istorică. Ne-am jucat cu focul. Dacă cineva vorbește de naționalizare, piața de capital ce să facă?

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat marți că în luna mai a fost o presiune uriașă pe piața valutară, probabil istorică și unul dintre factori a fost discursul politic agresiv din campania electorală. Au fost probleme mari de lichiditate din cauza ieșirilor masive, așa că BNR a fost nevoit să intervină și să apere leul, a spus Isărescu. ”Ne-am jucat ca focul. Dacă cineva vorbește de naționalizare, piața de capital ce să facă?”, a comentat guvernatorul Isărescu. El a dezvăluit că la BNR a fost constituită o celulă de criză, iar la discuții a venit și ministrul Finanțelor.

”Aportul dominant la scăderea inflaţiei în perioada ultimilor luni l-a avut evoluţia preţurilor la combustibili. Şi această evoluţie pozitivă în sens descendent a preţurilor la combustibil s-a legat şi de corecţia cotaţiei Brent, deci preţurile la ţiţei pe plan internaţional. Reducerea acestor preţuri a dus şi la variaţie pozitivă în sens de descreştere a preţurilor la carburenţi”, a explicat guvernatoru BNR.

El a mai adăugat că dezinflaţia este încetinită de presiuni în creştere în cazul produselor alimentare şi serviciilor.

”O evoluţie să spunem încă pozitivă, sperăm să fie şi mai bună în viitor, a avut rata inflaţie CORE2 ajustat, ea s-a redus în trimestrul I 2025, dar dezinflaţia este încetinită de presiuni în creştere în cazul produselor alimentare şi serviciilor unde costurile nu au scăzut dimpotrivă au crescut, datorită costurilor încă ridicate cu forţa de muncă. În cazul cotației materiilor prime, alimentele procesate, prețurile de producție începând cu anul trecut au crescut. În cazul bunurilor nealimentare a fost susținută de o evoluție favorabilă datorită prețurilor de import.”, a mai afirmat Isărescu.

”Balanța comercială a continuat să se deterioreze. În luna mai am avut o presiune puternică pe piața valutară, ieșiri mari de capital, istorice. A fost o avalanșă de factori negativi. A început în perioada campaniei s-a deterioat și apoi rezultatul alegerilor, demisia Guvernului și mai apoi ministerul finanțelor nu a mai putut să absoarbă bani din piață. Asta a fost semnalul de alarmă. Am asistat la ieșiri masive. BNR a intervenit cu sume foarte mari.

În luna mai am avut o presiune mare pe piața valutara. Aș spune istorică, probabil una din cele mai mari. Nu au fost determinate de un singur element. A început din cauza discursului public agresiv în campania electorală. A urmat demisia guvernului și mai ales, semnalul de alarmă a fost că ministerul finanțelor după alegeri nu a putut lua bani din piață. A anunțat acest lucru. În consecință, am asistat la ieșiri masive. BNR intervine după alegeri cu sume mari, chiar foarte mari.

Orice intervenție scoate lichiditate din piață. Daca pierzi 1 miliard de euro, scoți din piață cinci miliarde de lei. Nu numai că am intervenit, s-au creat probleme legate de lichiditatea din piață. În aceste condiții, cursul de sub 5 lei era imposibil de apărat. Nu pierdem rezerva, doar schimbăm valuta.

S-a creat o celulă de criză, a venit ministrul finanțelor aici. Celula de criză a durat două zile. Nu a fost ușor.

Ca o concluzie. Nu numai că am intervenit. Cursul sub 5 lei era imposibil de apărat.

Ne-am jucat cu focul. Când vorbești de naționalizare, evident evident au fost ieșiri de capital.”, a explicat el.

De asemenea, Isărescu a spus că e posibil să scazi deficitul și să nu produci recesiune.

”Nu am auzit discuții despre economie în spațiul public. Doar dacă se prăbușește. Nu se prăbușește nimic. Nimeni nu vrea să plătească pentru reducere deficitului. Distribuția costurilor acestor ajustări este o chestiune politică, politicienii stabilesc acea formulă de distribuție a cheltuielilor. Am vorbit în Parlament și mă repet. Am spus că există o formulă pentru a reduce austeritatea. Avem un program de dietă, strângem cureaua treptat”, a spus el.