Rușii sapă tranșee la granița cu Finlanda. Imaginile din satelit arată o creștere a activității militare

Imagini din satelit arată o creștere a activității militare a Rusiei în apropierea graniței cu Finlanda, semnalând intenția Rusiei de a-și întări trupele la granița cu flancul estic al NATO.

Imaginile surprinse de sateliții Planet Labs arată o creștere a numărului de locuri de cazare, a desfășurării de aeronave și a construcției de infrastructură la patru baze militare. De asemenea, potrivit NEXTA, rușii sapă tranșee.

???? Russia digs trenches near NATO borders — Finland prepares for the worst



Moscow is rapidly building up its military presence near the Finnish border. Satellite images have revealed new bases, hangars for fighter jets, and helicopter pads — in areas that were recently just… pic.twitter.com/RxaSvnj7d3