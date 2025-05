Unde îi găsim pe cei mai bine plătiţi europeni. În ce țări se câștigă cel mai mult, în medie?

sursa foto: Getty

În 2024, țările din nordul și vestul Europei au înregistrat cele mai mari venituri nete medii. Diferența se reduce atunci când este ajustată la standardele puterii de cumpărare, dar rămâne semnificativă.



Salariile brute s-ar putea să nu fie cel mai eficient criteriu pentru compararea țărilor europene, deoarece impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale ale angajaților variază considerabil. Unele țări oferă, de asemenea, un sprijin mai generos gospodăriilor cu copii. Prin urmare, veniturile nete anuale oferă un indicator mai util pentru comparație, relatează Euronews.



Așadar, în ce țări europene sunt cele mai mari venituri nete medii? Unde se câștigă cel mai mult, în medie, în Europa?



Veniturile nete anuale diferă semnificativ în Europa, chiar și atunci când sunt ajustate la puterea de cumpărare, potrivit Eurostat.

În 2024, veniturile nete anuale au variat de la 11.074 de euro în Bulgaria la 50.410 euro în Luxemburg, în interiorul UE. Media UE a fost de 29.573 de euro.



Aceste cifre se referă la o persoană singură, fără copii, care câștigă 100% din salariul mediu. Alte opțiuni sunt discutate mai jos.

Cele mai mari câștiguri se înregistrează în afara UE

Conform datelor disponibile pentru trei țări EFTA și pentru Turcia, țară candidată la UE, cifra cea mai mare urcă la 85.631 de euro în Elveția, urmată de 57.573 de euro în Islanda. Norvegia ocupă, de asemenea, locul cinci cu 47.232 de euro, ceea ce indică dominația țărilor non-UE în materie de venituri nete.



Alte țări nordice se descurcă și ele bine. Danemarca (43.913 euro), Finlanda (36.877 euro) și Suedia (36.147 euro) se situează toate peste media UE.



Țările din vestul și nordul Europei conduc în interiorul UE. După Luxemburg, Țările de Jos (47.892 euro) și Irlanda (46.208 euro) raportează cele mai mari venituri nete dintre statele membre ale UE.

Sudul și estul Europei rămân în urmă

Țările din sudul Europei, precum Italia (24.797 euro), Spania (24.571 euro) și Grecia (18.709 euro), se situează semnificativ sub media UE. Statele membre din est, cum ar fi România (12.655 euro), Bulgaria (11.074 euro) și Ungaria (13.883 euro), raportează cele mai mici venituri nete din bloc. Turcia (11.440 euro) se află puțin deasupra Bulgariei în ceea ce privește veniturile nete.



În cele patru mari economii ale UE, Germania conduce; Italia și Spania sunt sub medie

Veniturile nete în cele patru cele mai mari economii ale UE sunt următoarele: Germania conduce cu 39.594 de euro, urmată de Franța cu 32.354 de euro.. Italia (24.797 euro) și Spania (24.571 euro) se află mult sub media UE.



Când sunt ajustate la standardele puterii de cumpărare (PPS), veniturile nete anuale variază între 16.784 în Slovacia și 40.948 în Țările de Jos, cu o medie UE de 28.906.

Diviziune est-vest în puterea de cumpărare

Atunci când sunt incluse și țările non-UE, Elveția conduce detașat cu 48.331 PPS, urmată de Norvegia cu 38.712 PPS, care se plasează astfel pe locul trei după Țările de Jos. Luxemburg (37.630 PPS) și Austria (37.359 PPS) completează topul cinci.



Datele indică o diviziune est-vest clară în ceea ce privește puterea de cumpărare, majoritatea țărilor estice, baltice și balcanice având performanțe slabe.

Portugalia este o excepție - geografic situată în vest, dar economic grupată cu țările din est în ceea ce privește puterea de cumpărare, având un nivel PPS sub 20.000.

Puterea de cumpărare reduce diferențele, dar nu le elimină

În termeni nominali, există o disparitate semnificativă în veniturile nete anuale în întreaga UE. Diferența dintre cea mai mare și cea mai mică valoare - Luxemburg și Bulgaria - este de peste 4,5 ori. Totuși, atunci când sunt ajustate la standardele puterii de cumpărare (PPS), această diferență se reduce la 2,4 ori, între Slovacia și Țările de Jos.



Dintre cele patru mari economii ale UE, Germania este singura care are un nivel PPS peste media UE.

Veniturile nete cresc pentru gospodăriile cu copii

În general, gospodăriile cu copii au venituri nete mai mari decât cele fără. De exemplu, în timp ce o persoană singură, fără copii, are un venit net de 29.573 de euro, un cuplu cu un singur venit și doi copii câștigă 35.656 de euro. Această diferență provine din beneficiile fiscale și alocațiile familiale.



Singura excepție este Turcia, unde veniturile nete sunt aceleași pentru ambele tipuri de gospodării.



În Cipru, Finlanda, Norvegia, Spania și Suedia, familiile cu copii câștigă în continuare mai mult, dar diferența este relativ mică: sub 10%.



Gospodăriile cu copii au cele mai mari avantaje în Slovacia, Polonia, Luxemburg și Belgia, unde veniturile nete sunt cu peste 40% mai mari decât cele ale gospodăriilor fără copii. De exemplu, în Slovacia, venitul net crește de la 14.070 euro pentru o persoană singură fără copii la 19.851 euro pentru un cuplu cu un singur venit și doi copii.



Cuplurile cu doi venituri și doi copii au, în general, venituri nete mai mari decât cele fără copii. Totuși, avantajul financiar este mai mic comparativ cu cel al cuplurilor cu un singur venit și doi copii. În UE, acestea câștigă un venit net mediu de 63.523 euro.

Venituri nete: definiție și importanță

Venitul anual net mediu reprezintă suma care rămâne după deducerea impozitelor pe venit și a contribuțiilor sociale ale angajatului din salariul brut anual, la care se adaugă, unde este cazul, alocațiile familiale.

Aceste venituri pot varia în funcție de circumstanțele familiale - cum ar fi dacă o persoană este singură sau căsătorită și câți copii în întreținere are.