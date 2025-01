Lista bonusurilor de pensionare nesimțite de la Romsilva. Ministrul Fechet: „Punem punct sfidării"

Mircea Fechet vrea să desființeze structurile din Romsilva care nu generează profit, dar și pe cele care nu au suficientă suprafață de pădure. / Sursa foto: Antena 3 CNN

Ministrul Mediului a publicat lista bonusurilor de pensionare primite de angajații Romsilva în anii 2023 și 2024. Astfel, doar în aprilie 2024, un angajat ieșit la pensie de la Regia Națională a Pădurilor din București a primit un bonus de 443.488 de lei, aproximativ 89.000 de euro. Mircea Fechet a anunțat că a chemat la discuții conducerea Romsilva pentru discuții privind reorganizarea instituției și renegocierea contractului colectiv de muncă, în care sunt prevăzute aceste prime.

Potrivit contractului colectiv de muncă al angajaților Romsilva, la momentul pensionării primesc un bonus între 2 și 10 salarii brute, în funcție de vechimea în Regie.

„Miercuri, voi solicita conducerii să vină cu o propunere rezonabilă de contract colectiv de muncă, pentru că, să continui să primești bani nemunciți de la stat, doar pentru că poți, arată un statut de privilegiat care nu doar că nu e justificat de rezultate, dar e rupt de realitatea pe care o vreau, ca ministru, pentru angajații de la Mediu. Încasarea unor beneficii enorme la pensionare a fost o regulă, nu e o excepție la Romsilva. Nicio explicație nu stă în picioare în fața sumelor pe care le vedeți (...)”, a spus ministrul Mediului pe Facebook.

Lista bonusurilor de pensionare din 2023:

decembrie 2023: 341.504 lei

decembrie 2023: 334.051 lei

decembrie 2023: 334.051 lei

decembrie 2023: 308.342 lei

decembrie 2023: 258.803 lei

decembrie 2023: 239.231 lei

decembrie 2023: 230.449 lei

ianuarie 2023: 241.641 lei

februarie 2023: 368.274 lei

aprilie 2023: 276.137 lei

iulie 2023: 303.914 lei

Lista bonusurilor de pensionare din 2024:

aprilie 2024: 443.488 lei

mai 2024: 184.308 lei

mai 2024: 18.116 lei

iunie 2024: 201.299 lei

iunie 2024: 177.706 lei

iulie 2024: 65.620 lei

Conducerea Romsilva, chemată la Ministerul Mediului

Ministrul Mircea Fechet a precizat că „în loc de respect” a văzut „sfidare” la Romsilva.

„Cine gestionează avuția națională e dator să arate respect față de români, iar la Romsilva, care administrează pădurile țării (și subliniez acest lucru, Regia este doar un administrator, nu proprietar!), am văzut sfidare în loc de respect. Am convocat conducerea Romsilva la minister miercuri, la ora 11.00, ca să discutăm despre cum reorganizăm această instituție care are în gospodărire 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului și, potrivit propriilor calcule, un profit de aproximativ 1,3% din cifra de afaceri, estimat pentru 2024 (oricum, vom vedea ce e și cu acest profit)”, a spus ministrul.

De asemenea, Mircea Fechet a atras atenția că jumătate din direcțiile silvice sunt „pe pierdere”. De altfel, ministrul a declarat la Antena 3 CNN săptămâna trecută că își dorește desființarea direcților silvice care nu au profit.

„Cu mai mult de jumătate dintre direcțiile silvice pe pierdere, cu lemn care putrezește la marginea drumurilor forestiere, în loc să ajungă în fabricile de mobilă și în atelierele de tâmplărie din țară, cei care administrează Regia se premiază. Și nu oricum, ci la un nivel care sfidează pur și simplu bunul-simț pe care îl așteaptă contribuabilii din partea noastră, ca bugetari”, a spus ministrul.

Mircea Fechet a adăugat că va pune „punct sfidării și banilor nemunciți”.

„Am în vedere mai multe principii pentru reorganizarea Romsilva și a structurilor teritoriale din subordine, care vizează în special funcțiile de conducere, însă primul dintre ele și cel mai important este acesta: să fim eficienți, nu privilegiați.

Vreau ca, în relația cu Romsilva, ca de altfel, cu toate instituțiile ministerului Mediului, românii să simtă că au un interlocutor serios, care le oferă informații corecte și complete, care nu-i pune pe drumuri dacă nu e necesar, sau mai mult decât e necesar, care le rezolvă problemele și îi tratează cu responsabilitatea celui care se află în slujba cetățeanului. Punem punct sfidării și banilor nemunciți!”, a scris ministrul Mediului.

Bonus de pensionare de 100.000 de euro la Romsilva

Un fost director de la Romsilva a încasat o primă de 100.000 de euro în momentul în care s-a pensionat, a anunțat ministrul Mediului, Mircea Fechet, săptămâna trecută. „Un bonus nerușinat”, spunea atunci ministrul.

În replică, Romsilva a precizat că după impozitare, directorul care a primit bonusul a mai rămas cu suma de 58.000 de euro. De asemenea, Regia susține bugetul pentru bonusuri a fost redus cu 60% în 2024, iar de la 1 ianuarie 2025 au fost anulate.