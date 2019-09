Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu: Vom finaliza în acest an investigațiile pe costurile branșamentelor la rețeaua de gaze naturale

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a anunţat sâmbătă că în acest an se vor finaliza investigaţiile pe costurile branşamentelor la reţeaua de gaze naturale, cele pe zona de servicii financiare şi pentru licitaţiile de lemn.



" Finalizările importante pe sfârşit de an sunt câteva cazuri legate de costul branşamentelor la reţeaua de gaze naturale, am avut în trecut câteva cazuri legate de branşamentele pe electricitate, acum ne ocupăm de branşamentele la gaze. Încercăm să reducem preţul pe care îl plătesc clienţii pentru aceste branşamente. În acelaşi timp, avem investigaţii pe zona de servicii financiare, leasing operaţional şi leasing financiar, şi un pic mai încolo, o investigaţie mare pe licitaţiile de lemn. Modul în care Romsilva vinde firmelor private masa lemnoasă", a declarat Chiriţoiu, în emisiunea Income, de la Antena 3.



În luna aprilie a acestui an, Consiliul Concurenţei anunţa că a extins investigaţia pe piaţa masei lemnoase din România la 94 de companii.



Investigaţia pe piaţa masei lemnoase a fost declanşată de autoritatea de concurenţă în 2016 şi are în vedere posibile înţelegeri în vederea împărţirii pieţei/surselor de aprovizionare, precum şi adjudecării partizilor (volum de lemn destinat comercializării) la un preţ minimal în cadrul licitaţiilor organizate de Romsilva prin Direcţiile silvice.



La finele anului trecut, Consiliul Concurenţei sancţionat Forestar SA, Nico Paul SRL şi Saniral SRL cu amenzi totale de peste 2,315 milioane lei (circa 497.866 euro) pentru trucarea unei licitaţii derulate de Romsilva prin Direcţia Silvică Neamţ pentru valorificarea lemnului fasonat.



De asemenea, autoritatea de concurenţă a finalizat, în 2017, o anchetă sectorială pe piaţa primară a lemnului şi a elaborat o serie de propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea concurenţei în acest sector, care au fost preluate în reglementările din domeniu.