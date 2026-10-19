Primăria Capitalei schimbă ecranele cubului de pe Arena Națională, printr-un contract estimat la peste 6,6 milioane de lei

sursa foto: Agerpres

Primăria Capitalei a lansat o licitație pentru înlocuirea ecranelor LED ale video cubului de pe Arena Națională, iar valoarea estimată a contractului se ridică la 6.673.350 de lei, scrie Agerpres.

Potrivit anunțului publicat în SEAP, firma care va câștiga licitația va trebui să livreze, să monteze și să pună în funcțiune noile ecrane LED, împreună cu platforma de management care controlează tabela electronică a stadionului.

Decizia vine din cauza problemelor tehnice acumulate în ultimii ani. Caietul de sarcini arată că inspecțiile de mentenanță efectuate în septembrie 2022 și în aprilie 2023 au scos la iveală defecțiuni serioase: unele segmente ale ecranelor nu mai funcționează cum ar trebui, există zone care rămân complet stinse, iar pe unul dintre ecrane imaginea se blochează tocmai în momentele cele mai importante ale evenimentelor.

„Având în vedere faptul că sistemul de ecrane LED al video cubului de pe Arena Naţională are o vechime de peste 11 ani, înlocuirea completă a acestuia reprezintă o măsură esenţială pentru menţinerea unei infrastructuri sportive moderne”, se arată în document.

Arena Națională, finalizată în 2011, este cel mai mare stadion din România, cu o capacitate de peste 55.000 de spectatori, și a fost primul din țară desemnat stadion de elită UEFA.

„Modernizarea ecranelor LED ale video cubului de pe Arena Naţională este o măsură necesară din perspectiva performanţelor tehnice, a eficienţei energetice şi a conformităţii cu reglementările internaţionale. Prin această investiţie se va îmbunătăţi experienţa spectatorilor, se vor reduce costurile pe termen lung şi se va asigura competitivitatea arenei pentru organizarea de evenimente sportive şi culturale de nivel înalt”, se precizează în document.

În evaluarea ofertelor, cea mai mare pondere o are prețul, care contează 55%, în timp ce experiența și calificarea personalului, reducerea etapelor de depozitare intermediară și remanipulare a ecranelor pe traseul de livrare și perioada de garanție oferită valorează fiecare câte 15%.

Contractul are o durată de 120 de zile, iar pentru a putea participa la licitație, ofertanții trebuie să demonstreze o cifră de afaceri medie de cel puțin 6.000.000 de lei fără TVA în ultimele trei exerciții financiare disponibile. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 23 noiembrie.

Licitația face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a stadionului. Pe 15 septembrie, primarul general Ciprian Ciucu anunța că Arena Națională va intra în lucrări de reabilitare și modernizare, în perspectiva finalei Europa League pe care o va găzdui în 2028.