În ciuda salariilor mici, românii scot mai mult din buzunare decât confraţii europeni, când vine vorba de credite ipotecare.

Sursa foto: Profimedia Images

Românii plătesc cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană pentru creditele ipotecare. Potrivit datelor analizate de site-ul profit.ro, cetățenii români plătesc dobânzi chiar și de patru ori mai mari față de celelalte state din Uniune.

În ultimele 18 luni, dobânzile au explodat pe fondul inflației ridicate și, în acest context, cererile creditelor cu dobândă variabilă din țara noastră a scăzut cu 50%.

Conform profit.ro, băncile din România au ajuns cu dobânda anuală efectivă la creditele ipotecare noi (ce include rata curentă plus comisioanele) la 8,3% la finele lunii ianuarie, de la sub 4% la finele lui 2021. Între toamna lui 2021 și toamna lui 2022, ROBOR la 3 luni a crescut de la 1,5% la 8%, pentru ca recent să scadă la sub 7%.

