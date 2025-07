„Constanța, destinația viitorului”. Eveniment dedicat dezvoltării sustenabile în regiune: „Orașul dispune de foarte multe posibilități”

Pe lângă turism, orașul are Portul Constanța, Rafinăria Petromidia, șantiere navale / sursă foto: Agerpres

„Constanța, destinația viitorului” este tema evenimentului major organizat de Antena 3 CNN, într-un cadru cu totul special: Cazinoul din Constanța. Scopul întâlnirii a fost explorarea oportunităților de dezvoltare sustenabilă prin promovarea schimbului de bune practici și stimularea colaborărilor în sectoare cheie precum turismul, cultura și inovația în business.

Daniel Constantin Moraru, președintele Uniunii Naționale a Patronatului Român – Regiunea Sud-Est, a subliniat importanța mediului de afaceri autohton pentru viitorul României.

„Înțeleg că mediul de afaceri autohton este viitorul României, reprezintă o sursă de beneficii multiple, începând de la financiare, impactul social și, totodată, capitalul care rămâne investit în România. Astfel, am avut deja o primă întâlnire și la nivel de Primărie Constanța și la nivel de Consiliul Județean, în care căutăm să constituim un comitet consultativ economic. Atenție, consultativ, unde noi vom propune proiecte și dumnealor, în funcție de priorități, analizează și văd cum se pot implica astfel încât partenerii noștri interni și externi să poată găsi aici un mediu de afaceri corect, transparent, astfel încât să putem reconstrui Constanța”, a declarat Daniel Constantin Moraru, în cadrul conferinței.

De asemenea, președintele Uniunii Naționale a Patronatului Român – Regiunea Sud-Est, consideră că orașul Constanța dispune de numeroase oportunități economice solide. Pe lângă turism, orașul are Portul Constanța, Rafinăria Petromidia, șantiere navale, Nuclearelectrica și alte companii strategice care constituie o bază puternică pentru dezvoltare.

„Constanța dispune de foarte multe posibilități. În primul rând avem turismul. Astăzi vorbim despre turism, avem Portul Constanța, avem Rafinăria Petromidia, avem șantiere navale, avem Nuclearelectrica, avem foarte multe companii strategice în județul Constanța. Este un start și o bază solidă. Nu trebuie decât să venim cu proiecte serioase, sănătoase. De exemplu, pe zona de turism văd oportună o investiție într-un parc de distracții la standarde europene, astfel încât în momente de relax, acești 100.000 de turiști care vin în weekend la Constanța, câteva mii bune să se poată regăsi printre clienții acestui parc.

Noi vorbim de prelungirea sezonului, pentru că toată lumea face comparație. România-Grecia. Da, Grecia are turiști români 1,5 milioane / an, numai Grecia, dar Grecia are un sezon de patru luni. România are un sezon de două luni plin și alte două-trei săptămâni capete de sezon. Nu putem să comparăm clima și cultura horeca din România cu Grecia. Deci sunt două obiective diferite”, a mai declarat Daniel Constantin Moraru, președintele Uniunii Naționale a Patronatului Român.

